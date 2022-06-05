«Какой дурак даст ему такие суммы в Европе? Он едет из-за денег». Широков – о возвращении Крыховяка в «Краснодар»

Бывший игрок «Краснодара» Роман Широков прокомментировал информацию о возвращении Гжегожа Крыховяка в российский клуб.

«Краснодару» нужны опытные игроки, поэтому возвращение Крыховяка – хорошая новость. Если будет по одному опытному игроку в линию, то он как раз дядька-наставник в полузащиту. Наверное, он пригодится. Первым он уехал или нет – решение будет принимать руководство, они знают всю ситуацию.

Очевидно, что он возвращается из-за денег. Какой дурак даст ему такие суммы в Европе? К тому же непонятно, какая ситуация там будет во второй половине года – не все так однозначно. Тем более Крыховяк не очень востребован в ведущих европейских чемпионатах и в ведущих командах. Потому очевидно, что деньги являются одной из причин.

Возвращение Крыховяка не говорит о том, что это будет пример для остальных. Но нам все это и не нужно. Большая половина глухонемых иностранцев, которые уехали, нам не нужны. Кто-то не вернется – так это хорошо. Все уже прекрасно понимают, кто нужен, а кто нет. Не думаю, что игроки, которые были на контрактах, нужны.

Это было очевидно, что в Европе уехавшие никому не нужны. По крайней мере, за такие деньги, которые они любят. Мне кажется, за хороший гонорар они все вернутся»? – сказал Широков.