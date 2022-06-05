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  • «Какой дурак даст ему такие суммы в Европе? Он едет из-за денег». Широков – о возвращении Крыховяка в «Краснодар»

«Какой дурак даст ему такие суммы в Европе? Он едет из-за денег». Широков – о возвращении Крыховяка в «Краснодар»

5 июня 2022, 17:52
12

Бывший игрок «Краснодара» Роман Широков прокомментировал информацию о возвращении Гжегожа Крыховяка в российский клуб.

«Краснодару» нужны опытные игроки, поэтому возвращение Крыховяка – хорошая новость. Если будет по одному опытному игроку в линию, то он как раз дядька-наставник в полузащиту. Наверное, он пригодится. Первым он уехал или нет – решение будет принимать руководство, они знают всю ситуацию.

Очевидно, что он возвращается из-за денег. Какой дурак даст ему такие суммы в Европе? К тому же непонятно, какая ситуация там будет во второй половине года – не все так однозначно. Тем более Крыховяк не очень востребован в ведущих европейских чемпионатах и в ведущих командах. Потому очевидно, что деньги являются одной из причин.

Возвращение Крыховяка не говорит о том, что это будет пример для остальных. Но нам все это и не нужно. Большая половина глухонемых иностранцев, которые уехали, нам не нужны. Кто-то не вернется – так это хорошо. Все уже прекрасно понимают, кто нужен, а кто нет. Не думаю, что игроки, которые были на контрактах, нужны.

Это было очевидно, что в Европе уехавшие никому не нужны. По крайней мере, за такие деньги, которые они любят. Мне кажется, за хороший гонорар они все вернутся»? – сказал Широков.

  • Крыховяк весной прервал контракт с «Краснодаром» и уехал в АЕК.
  • Он забил 2 гола и сделал 2 ассиста в чемпионате Греции.
  • Поляк должен присоединиться к российскому клубу на сборах.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Широков Роман Крыховяк Гжегож
Комментарии (12)
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Loko_Roma
1654441049
Если краснодар его возьмет это будет просто дно, он всех сагитировал, и первым к кормушке вернется
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R_a_i_n
1654443137
Что Крысовяк, что Широков оба семЁнычи)
Ответить
Hoahin
1654443859
Широков опять чужие деньги считает, не надоело ему?) Что ни новость, так кто сколько получает
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nemolod
1654445215
Так это и есть главная причина-большие деньги!
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шахта Заполярная
1654446380
Мое мнение, что сбежавшие крысы не нужны больше клубу. Единожды придав, второй раз придаст не задумываясь.
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Кузьмич на трибуне
1654447196
Не хочется верить , в тот факт,что Крыховяк может вернутся в стан быков. Уткин не хуже ни чуть . Лучше пусть Уткина из аренды заберут.
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portero
1654450953
зачем это гавно! пошёл нах !!!!
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JTherry
1654453001
с Крыховяком все и так понятно, а вот "какой дурак" разрешает этому быдлану, Широкову, руководить командой и нападать на судей..? недавно в матче Строгино-Родина уже второй случай... его отстранять навсегда от футбола надо, а не брать интервью...
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Томик
1654465241
Уехал - до свидания, хомячок! Вообще не вижу никакого повода его обратно принимать и кормить. Помогите лучше "Факелу" устранить недостатки для получения постоянной лицензии. Денег ему в кредит дайте. А если нет - помогите выбить для этого гос финансирование на целевые нужды. "Факел" добра не забудет - он не поляк какой-нибудь.
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zigbert
1654496743
Ситуация неоднозначная у Крыховяка наверняка есть контракт с Краснодаром, чем он и может воспользоваться.
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