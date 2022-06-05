Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по его родителям
Тест: угадай футболиста по его родителям
2 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
3 Тест: угадай футболиста в маске
Тест: угадай футболиста в маске

«Какой дурак даст ему такие суммы в Европе? Он едет из-за денег». Широков – о возвращении Крыховяка в «Краснодар»

Бывший игрок «Краснодара» Роман Широков прокомментировал информацию о возвращении Гжегожа Крыховяка в российский клуб.

«Краснодару» нужны опытные игроки, поэтому возвращение Крыховяка – хорошая новость. Если будет по одному опытному игроку в линию, то он как раз дядька-наставник в полузащиту. Наверное, он пригодится. Первым он уехал или нет – решение будет принимать руководство, они знают всю ситуацию.

Очевидно, что он возвращается из-за денег. Какой дурак даст ему такие суммы в Европе? К тому же непонятно, какая ситуация там будет во второй половине года – не все так однозначно. Тем более Крыховяк не очень востребован в ведущих европейских чемпионатах и в ведущих командах. Потому очевидно, что деньги являются одной из причин.

Возвращение Крыховяка не говорит о том, что это будет пример для остальных. Но нам все это и не нужно. Большая половина глухонемых иностранцев, которые уехали, нам не нужны. Кто-то не вернется – так это хорошо. Все уже прекрасно понимают, кто нужен, а кто нет. Не думаю, что игроки, которые были на контрактах, нужны.

Это было очевидно, что в Европе уехавшие никому не нужны. По крайней мере, за такие деньги, которые они любят. Мне кажется, за хороший гонорар они все вернутся»? – сказал Широков.

  • Крыховяк весной прервал контракт с «Краснодаром» и уехал в АЕК.
  • Он забил 2 гола и сделал 2 ассиста в чемпионате Греции.
  • Поляк должен присоединиться к российскому клубу на сборах.

Новости по теме
Деменко: «Крыховяка в «Краснодаре» никто не ждет, ему скажут до свидания» 3
Поляк Крыховяк вернется летом в «Краснодар» («СЭ») 29
Крыховяк: «Польша заслужила выход на ЧМ. Надеемся, он пройдет для нас лучше, чем в России» 17
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:52
Комментарии10
...
  • ...
    Рейтинг: +3874

    Кузьмич на трибуне 56 минут назад

    Не хочется верить , в тот факт,что Крыховяк может вернутся в стан быков. Уткин не хуже ни чуть . Лучше пусть Уткина из аренды заберут.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +364

    шахта Заполярная 1 час назад

    Мое мнение, что сбежавшие крысы не нужны больше клубу. Единожды придав, второй раз придаст не задумываясь.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2668

    nemolod 1 час назад

    Так это и есть главная причина-большие деньги!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +949

    Hoahin 1 час назад

    Широков опять чужие деньги считает, не надоело ему?) Что ни новость, так кто сколько получает

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7638

    R_a_i_n 2 часа назад

    Что Крысовяк, что Широков оба семЁнычи)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +224

    Феникс 28 2 часа назад

    Очевидно, что он возвращается из-за денег=====А дебил Широков, который бил ногами по голове лежавшего судью , в футболе бесплатно играл.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15782

    Cleaner 2 часа назад

    Широков в Европе сидел бы в тюрьме а то, что бил ногами лежащего на земле судью.

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +674

    Докторо123 2 часа назад

    Гнать! Пусть проваливает на все 4 стороны!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1323

    Loko_Roma 2 часа назад

    Если краснодар его возьмет это будет просто дно, он всех сагитировал, и первым к кормушке вернется

    4
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +170

    zarya-lk72 > Loko_Roma 1 час назад

    Молодой "Краснодар" очень хорошо смотрится и без иностранных дармоедов из дружественной нам "польши".

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11