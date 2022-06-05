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  • «Я знаю, что буду страдать». Роналдо проедет 450 километров на велосипеде – это обещание за выход «Вальядолида» в Примеру

«Я знаю, что буду страдать». Роналдо проедет 450 километров на велосипеде – это обещание за выход «Вальядолида» в Примеру

5 июня 2022, 17:33
4

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо сегодня начнет свое путешествие из Вальядолида в Сантьяго-де-Компостелу. Он проедет 450 километров на велосипеде.

В 2018 году Роналдо купил 51% акций «Вальядолида» и пообещал, что преодолеет 450 километров, если клуб выйдет в Примеру.

«Я знаю, что буду страдать. Я пообещал проехать на велосипеде, так как не умею бегать. Мы едем вместе с женой», – сказал Роналдо.

  • «Вальядолид» вышел в Примеру, заняв второе место в Сегунде.
  • Роналдо проедет по пути Святого Иакова – это один из самых популярных маршрутов для религиозного паломничества в Европе.

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Источник: The Guardian
Испания. Примера Вальядолид Роналдо
Комментарии (4)
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Fialet
1654445119
Тут вопрос, а за какое время он это расстояние проедет. Может он до зимы растянет, будет ездить километров по 30 в неделю.
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GoldPlayFIFARus9
1654452187
Так Вальядолид же уже был в Примере, когда Роналдо владел клубом...
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