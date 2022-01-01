«Я знаю, что буду страдать». Роналдо проедет 450 километров на велосипеде – это обещание за выход «Вальядолида» в Примеру

Тут вопрос, а за какое время он это расстояние проедет. Может он до зимы растянет, будет ездить километров по 30 в неделю.
Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо сегодня начнет свое путешествие из Вальядолида в Сантьяго-де-Компостелу. Он проедет 450 километров на велосипеде.
В 2018 году Роналдо купил 51% акций «Вальядолида» и пообещал, что преодолеет 450 километров, если клуб выйдет в Примеру.
«Я знаю, что буду страдать. Я пообещал проехать на велосипеде, так как не умею бегать. Мы едем вместе с женой», – сказал Роналдо.
- «Вальядолид» вышел в Примеру, заняв второе место в Сегунде.
- Роналдо проедет по пути Святого Иакова – это один из самых популярных маршрутов для религиозного паломничества в Европе.