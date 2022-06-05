«Я знаю, что буду страдать». Роналдо проедет 450 километров на велосипеде – это обещание за выход «Вальядолида» в Примеру

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо сегодня начнет свое путешествие из Вальядолида в Сантьяго-де-Компостелу. Он проедет 450 километров на велосипеде.

В 2018 году Роналдо купил 51% акций «Вальядолида» и пообещал, что преодолеет 450 километров, если клуб выйдет в Примеру.

«Я знаю, что буду страдать. Я пообещал проехать на велосипеде, так как не умею бегать. Мы едем вместе с женой», – сказал Роналдо.