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«Я знаю, что буду страдать». Роналдо проедет 450 километров на велосипеде – это обещание за выход «Вальядолида» в Примеру

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо сегодня начнет свое путешествие из Вальядолида в Сантьяго-де-Компостелу. Он проедет 450 километров на велосипеде.

В 2018 году Роналдо купил 51% акций «Вальядолида» и пообещал, что преодолеет 450 километров, если клуб выйдет в Примеру.

«Я знаю, что буду страдать. Я пообещал проехать на велосипеде, так как не умею бегать. Мы едем вместе с женой», – сказал Роналдо.

  • «Вальядолид» вышел в Примеру, заняв второе место в Сегунде.
  • Роналдо проедет по пути Святого Иакова – это один из самых популярных маршрутов для религиозного паломничества в Европе.

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Источник: The Guardian

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Комментарии7
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    Рейтинг: +203

    Fialet 1 час назад

    Тут вопрос, а за какое время он это расстояние проедет. Может он до зимы растянет, будет ездить километров по 30 в неделю.

    0
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    Рейтинг: +224

    Феникс 28 2 часа назад

    так как не умею бегать======Разучился что ли ? Когда то за матч бегал до 10 км....

    0
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    Рейтинг: +575

    SinyaaPyll > Феникс 28 2 часа назад

    Он же теперь пончик!

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +224

    Феникс 28 > SinyaaPyll 2 часа назад

    Ну теперь на велосипеде 450 километров , из пончика сухарем станет.)))

    0
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    Рейтинг: +224

    Феникс 28 2 часа назад

    Молодец.Мужик сказал- мужик делает. Это вам не Зюба, который спор Геничу проиграл, потом спрыгнул...3.14з.добол.

    3
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    Рейтинг: +1473

    Benifacto > Феникс 28 2 часа назад

    ага и Газаев пёс усы не сбрил!

    2
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    Рейтинг: +224

    Феникс 28 > Benifacto 2 часа назад

    Зюба с Газзаевым близнецы братья )))

    1
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