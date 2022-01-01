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Деменко: «Крыховяка в «Краснодаре» никто не ждет, ему скажут до свидания»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал скорое возвращение в команду поляка Гжегожа Крыховяка.

«Я бы вообще не брал Крыховяка в команду. Если он возвращается, будут ли ему платить такие деньги баснословные? На месте «Краснодара» отказал бы Крыховяку.

Он же уезжал, говорил всякое и теперь возвращается в клуб. Это надо такую наглость иметь. Поражен этой новостью. Крыховяк покинул «Краснодар», здесь его никто не ждет. Тут есть какой-то подвох. В клубе его точно никто не ждет, и скажут ему до свидания», – сказал Деменко.

  • Крыховяк весной прервал контракт и уехал в АЕК (Греция).
  • В чемпионате Греции весной Крыховяк провел 9 матчей, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
  • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +24803

    vladimir-7 2 часа назад

    Гнать его надо из России на родину к пшикам.

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    Рейтинг: +1473

    Benifacto 3 часа назад

    крысавяк

    2
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    Рейтинг: +271

    Slavan62 3 часа назад

    Пшек хочет расторжения контракта со стороны Краснодара. Получит неустойку, это его желание хитрож-ого

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