Деменко: «Крыховяка в «Краснодаре» никто не ждет, ему скажут до свидания»

Гнать его надо из России на родину к пшикам.
Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал скорое возвращение в команду поляка Гжегожа Крыховяка.
«Я бы вообще не брал Крыховяка в команду. Если он возвращается, будут ли ему платить такие деньги баснословные? На месте «Краснодара» отказал бы Крыховяку.
Он же уезжал, говорил всякое и теперь возвращается в клуб. Это надо такую наглость иметь. Поражен этой новостью. Крыховяк покинул «Краснодар», здесь его никто не ждет. Тут есть какой-то подвох. В клубе его точно никто не ждет, и скажут ему до свидания», – сказал Деменко.
- Крыховяк весной прервал контракт и уехал в АЕК (Греция).
- В чемпионате Греции весной Крыховяк провел 9 матчей, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
- Новый сезон РПЛ стартует в июле.