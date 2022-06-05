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  • Деменко: «Крыховяка в «Краснодаре» никто не ждет, ему скажут до свидания»

Деменко: «Крыховяка в «Краснодаре» никто не ждет, ему скажут до свидания»

5 июня 2022, 16:23
7

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал скорое возвращение в команду поляка Гжегожа Крыховяка.

«Я бы вообще не брал Крыховяка в команду. Если он возвращается, будут ли ему платить такие деньги баснословные? На месте «Краснодара» отказал бы Крыховяку.

Он же уезжал, говорил всякое и теперь возвращается в клуб. Это надо такую наглость иметь. Поражен этой новостью. Крыховяк покинул «Краснодар», здесь его никто не ждет. Тут есть какой-то подвох. В клубе его точно никто не ждет, и скажут ему до свидания», – сказал Деменко.

  • Крыховяк весной прервал контракт и уехал в АЕК (Греция).
  • В чемпионате Греции весной Крыховяк провел 9 матчей, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
  • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Крыховяк Гжегож
Комментарии (7)
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Slavan62
1654438364
Пшек хочет расторжения контракта со стороны Краснодара. Получит неустойку, это его желание хитрож-ого
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Benifacto
1654439243
крысавяк
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vladimir-7
1654440658
Гнать его надо из России на родину к пшикам.
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portero
1654451079
Надеюсь что так и будет..... ушёл и прощай!!!!
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BRO_football
1654454330
Расторгнуть с ним контракт. Не выплачивать никаких компенсаций и ссаными тряпками выгнать из клуба. Непонятно почему официальный Краснодар молчит и никак не комментирует ситуацию.
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SPACE TRUCKIN
1654455964
жаден лях...нигде такой халявы нет в мире - вполноги играть и получать больше чем в клубах Европы...щас они все начнут репы чесать...
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pld
1654533673
Люблю читать про Спартак. Занятнейшее чтиво. На свете нет ещё пока команд скандальней Спартака.
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