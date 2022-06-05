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  • Григорий Иванов: «Из-за Fan ID «Урал» не продает билеты и абонементы. Буду рад, если его отменят»

Григорий Иванов: «Из-за Fan ID «Урал» не продает билеты и абонементы. Буду рад, если его отменят»

5 июня 2022, 13:37
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможную отмену Fan ID в РПЛ. Она сковывает клубную работу.

«Я уже не один раз высказывался по Fan ID. Пока этот закон принят Госдумой. И что я могу сделать против? Моe личное отношение: конечно, я против Fan ID. Но сейчас это закон, и я не Госдума – не могу его отменить. Если его отменят, я буду рад.

Сейчас многое непонятно, в том числе как этот паспорт болельщика сделать. Осталось полтора месяца – мы не продаeм билеты и не готовим абонементы. Не знаем что делать. Это как-то неправильно. Закон есть закон. Если закон принят, его введут – мы будем выполнять. А так я, конечно, не в большом восторге от Fan ID», – сказал Иванов.

  • На внедрение Fan ID планировалось выделить 773 миллиона рублей.
  • Госдума приняла закон о Fan ID в декабре. Внедрение намечено на новый сезон РПЛ.
  • Система должна быть подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (2)
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portero
1654429781
Пои.бень выдуманная!!! Чинуша при власти продвинул тему денег украсть... ну м ****** только аороаать и умеюи, включились в пилешь бабла... Заворовались твари, мочить тх упырей!!!!
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