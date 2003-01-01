Григорий Иванов: «Из-за Fan ID «Урал» не продает билеты и абонементы. Буду рад, если его отменят»

Пои.бень выдуманная!!!
Чинуша при власти продвинул тему денег украсть... ну м ****** только аороаать и умеюи, включились в пилешь бабла...
Заворовались твари, мочить тх упырей!!!!
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможную отмену Fan ID в РПЛ. Она сковывает клубную работу.
«Я уже не один раз высказывался по Fan ID. Пока этот закон принят Госдумой. И что я могу сделать против? Моe личное отношение: конечно, я против Fan ID. Но сейчас это закон, и я не Госдума – не могу его отменить. Если его отменят, я буду рад.
Сейчас многое непонятно, в том числе как этот паспорт болельщика сделать. Осталось полтора месяца – мы не продаeм билеты и не готовим абонементы. Не знаем что делать. Это как-то неправильно. Закон есть закон. Если закон принят, его введут – мы будем выполнять. А так я, конечно, не в большом восторге от Fan ID», – сказал Иванов.
- На внедрение Fan ID планировалось выделить 773 миллиона рублей.
- Госдума приняла закон о Fan ID в декабре. Внедрение намечено на новый сезон РПЛ.
- Система должна быть подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.