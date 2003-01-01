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Григорий Иванов: «Из-за Fan ID «Урал» не продает билеты и абонементы. Буду рад, если его отменят»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможную отмену Fan ID в РПЛ. Она сковывает клубную работу.

«Я уже не один раз высказывался по Fan ID. Пока этот закон принят Госдумой. И что я могу сделать против? Моe личное отношение: конечно, я против Fan ID. Но сейчас это закон, и я не Госдума – не могу его отменить. Если его отменят, я буду рад.

Сейчас многое непонятно, в том числе как этот паспорт болельщика сделать. Осталось полтора месяца – мы не продаeм билеты и не готовим абонементы. Не знаем что делать. Это как-то неправильно. Закон есть закон. Если закон принят, его введут – мы будем выполнять. А так я, конечно, не в большом восторге от Fan ID», – сказал Иванов.

  • На внедрение Fan ID планировалось выделить 773 миллиона рублей.
  • Госдума приняла закон о Fan ID в декабре. Внедрение намечено на новый сезон РПЛ.
  • Система должна быть подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +65138

    portero 47 минут назад

    Пои.бень выдуманная!!!
    Чинуша при власти продвинул тему денег украсть... ну м ****** только аороаать и умеюи, включились в пилешь бабла...
    Заворовались твари, мочить тх упырей!!!!

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    Рейтинг: +24796

    vladimir-7 > portero 39 минут назад

    Предлагаешь начать с самого верха, тогда нужны отличные снайперы,
    чтобы раз и ТОЧКА, а дальше, кто на новенького ... ?

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