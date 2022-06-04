«Вставал в костюме под душ, бил по стаканам». Гогниев рассказал о поведении Газзаева в раздевалке

Бывший форвард ЦСКА Спартак Гогниев вспомнил время выступления за клуб. Ему запомнилось поведение главного тренера Валерия Газзаева в раздевалке.

«Газзаев запомнился. Выездная игра с «Пармой». Вели 2:0, проиграли 2:3. В раздевалке стояла вода в пластмассовых стаканчиках, тишина. Заходит тренер. Стаканы эти – бам. Газзаев прям горел, ударил эти стаканы. Потом в галстуке вставал под душ», – рассказал Гогниев на ютуб-канале «Коммент.Шоу».