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Губернатор Самарской области поздравил Осинькина с днем рождения

4 июня 2022, 20:47

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина с днем рождения. Ему исполнилось 57 лет.

«Уважаемый Игорь Витальевич! Искренне поздравляю вас с днем рождения!

За годы созидательного труда вы внесли значительный вклад в развитие физической культуры и спорта нашей страны. Благодаря вашим деловым и личностным качествам, профессионализму, таланту и упорству наш любимый клуб «Крылья Советов» радует болельщиков и жителей региона.

Пусть ваш богатый опыт, преданность делу и впредь способствуют процветанию футбольного клуба, новым победам, повышению имиджа губернии на российском и международном уровнях. От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, реализации намеченных планов и дальнейших успехов!» – сказал Азаров.

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Источник: телеграм-канал SOVAINFO.RU
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Осинькин Игорь
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