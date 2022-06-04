Кержаков: «Возглавить «Зенит»? Приятно такое слышать, но это лишь авансы»

Александр Кержаков высказался о том, что он может стать следующим главным тренером «Зенита».

– Геннадий Орлов заявил: «Хочу, чтобы Кержаков в будущем сменил Семака в «Зените». Интересный сюжет получится. Согласны?

- Конечно, мне приятно это слышать. Спасибо за оценку моей работы. Я понимаю, что это лишь авансы. Мне еще много над чем нужно работать.

В прошедшем сезоне Кержаков тренировал «Нижний Новгород».

Команда финишировала на 11-м месте в РПЛ.

Контракт специалиста с клубом истек 1 июня.

Бесплатная ставка 2000 рублей