«Оренбург»: «Наша связь с «Зенитом»? Он выигрывает РПЛ и без нас. Лучше в себе покопайтесь»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на информацию, что клуб связан с «Зенитом».

«Слушайте, я в системе клуба уже 12 лет. Играл и работаю. Абсолютно спокойно к этим разговорам отношусь. Что мы играем в РПЛ, что не играем — чемпионом является «Зенит». Лучше в себе покопайтесь.

С нами и без нас «Зенит» становится чемпионом. При этом, когда мы вышли в РПЛ, чемпионом стал «Спартак». Подобные параллели могут проводить только диванные эксперты. Если интересно — говорите, я не против», – сказал Андреев.

«Оренбург» вернулся в РПЛ спустя 2 года.

«Зенит» – чемпион России последних 4 лет.

Новый сезон РПЛ стартует в июле.

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