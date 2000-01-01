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«Оренбург»: «Наша связь с «Зенитом»? Он выигрывает РПЛ и без нас. Лучше в себе покопайтесь»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на информацию, что клуб связан с «Зенитом».

«Слушайте, я в системе клуба уже 12 лет. Играл и работаю. Абсолютно спокойно к этим разговорам отношусь. Что мы играем в РПЛ, что не играем — чемпионом является «Зенит». Лучше в себе покопайтесь.

С нами и без нас «Зенит» становится чемпионом. При этом, когда мы вышли в РПЛ, чемпионом стал «Спартак». Подобные параллели могут проводить только диванные эксперты. Если интересно — говорите, я не против», – сказал Андреев.

  • «Оренбург» вернулся в РПЛ спустя 2 года.
  • «Зенит» – чемпион России последних 4 лет.
  • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +11516

    BRO_football 1 час назад

    Газовик, мы тебя помним!

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