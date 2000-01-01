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Директор «Оренбурга» Андреев: «Наши цели и задачи в РПЛ понятны»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопросы о формировании состава команды после выхода в РПЛ и задачах клуба в высшем дивизионе.

– Какие цели ставите себе на ближайшее трансферное окно?

– Будем проводить усиление. Пока никого не продали. У нескольких игроков закончились контракты, они не стали их продлевать. Сейчас ищем усиление на новый сезон.

– Какой стратегией будете руководствоваться в это трансферное окно?

– Конечно, хотелось бы попасть во всех футболистов. Чтобы они приехали и сразу заиграли. У нас есть группа молодых футболистов, которые с нами остаются. Они усилят команду. Они могут вырасти в качественных футболистов.

– Можно ли сейчас в «Оренбург» привезти качественных легионеров?

– Почему нет? По меркам ФНЛ у нас были качественные иностранные игроки. Не вижу проблем. Конечно, не все зависит от нас. Но если у игрока есть желание играть в РПЛ, то почему бы и нет?

– Какие цели стоят перед клубом в этом сезоне?

– Конечно, мы контактируем. Общались с руководством и после игры с «Уфой». Цели и задачи понятны. Какие позиции? Какие возможности? Будем работать в ближайший сезон. Любой игрок выходит, чтобы побеждать.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +65121

    portero 1 час назад

    конечно понятны ваши цели, как можно больше новых контрактов, чтоб прилипло к ручкам больше.....

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    Рейтинг: +2034

    spam2009 1 час назад

    Наши цели и задачи в РПЛ понятны - отдать 6 очков Газниту

    1
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