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  • Забиваку убрали из презентационного ролика ЧМ-2022 по просьбе ФИФА

Забиваку убрали из презентационного ролика ЧМ-2022 по просьбе ФИФА

2 июня 2022, 20:59
9

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов рассказал, почему в презентационном ролике ЧМ-2022 нет Забиваки – маскота предыдущего чемпионата мира, прошедшего в России в 2018 году.

«Совершенно случайно узнал интересную деталь – подрядчик, который делал ролик с маскотом чемпионата мира по футболу в Катаре, в последний момент по просьбе из ФИФА убрал из забавного видео фрагмент, где был наш Забивака как мостик от ЧМ-2018 к ЧМ-2022.

Волка испугались, отменили его вслед за Россией. Какие прекрасные люди.

Как говорят, в первоначальном варианте ролика были очень крутые отсылки к чемпионату мира в России, был настоящий мостик между двумя турнирами, но в итоге решили, что это слишком комплиментарно в адрес России и сейчас такого допустить никак нельзя», – написал Конов в своем телеграм-канале.

  • ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.
  • Результаты жеребьевки турнира можно посмотреть по ссылке.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига
Комментарии (9)
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Hoahin
1654194132
Маразм крепчает
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swot1205
1654195753
тва ри
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nemolod
1654195887
Целую страну убрали из всех турниров,а он про ролик говорит!
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моэм
1654197579
У них свой праздник ... нам надо бы организовать свой , но не хватает политической воли ... ссым даже приять Крым в РПЛ, ФНЛ,,ФНЛ-2 .... почему Крым в России идёт вторым сортом ?...как недограждане в Латвии ?
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zarsm
1654198361
Ишачье) Вы за все ответите, запомните
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Старикан
1654202142
Хватит удивляться- привыкайте к новой реальности!
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Oldtrafford83
1654231497
позорище!!!
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FanatSerj
1654241772
Даже не удивили своим лицемерием )) Пусть ещё Французы спасибо скажут что ЧМ-2018 не аннулировали полностью с наградами участников ))) Мол не было такого и вовсе.
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