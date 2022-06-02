Забиваку убрали из презентационного ролика ЧМ-2022 по просьбе ФИФА

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов рассказал, почему в презентационном ролике ЧМ-2022 нет Забиваки – маскота предыдущего чемпионата мира, прошедшего в России в 2018 году.

«Совершенно случайно узнал интересную деталь – подрядчик, который делал ролик с маскотом чемпионата мира по футболу в Катаре, в последний момент по просьбе из ФИФА убрал из забавного видео фрагмент, где был наш Забивака как мостик от ЧМ-2018 к ЧМ-2022.

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Как говорят, в первоначальном варианте ролика были очень крутые отсылки к чемпионату мира в России, был настоящий мостик между двумя турнирами, но в итоге решили, что это слишком комплиментарно в адрес России и сейчас такого допустить никак нельзя», – написал Конов в своем телеграм-канале.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

Результаты жеребьевки турнира можно посмотреть по ссылке.

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