Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
Музыкальный тест: старше футболист или песня?
2 Тест: угадай футболиста за тыквой
Тест: угадай футболиста за тыквой
3 Тест: угадай футболиста по его дому
Тест: угадай футболиста по его дому

Забиваку убрали из презентационного ролика ЧМ-2022 по просьбе ФИФА

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов рассказал, почему в презентационном ролике ЧМ-2022 нет Забиваки – маскота предыдущего чемпионата мира, прошедшего в России в 2018 году.

«Совершенно случайно узнал интересную деталь – подрядчик, который делал ролик с маскотом чемпионата мира по футболу в Катаре, в последний момент по просьбе из ФИФА убрал из забавного видео фрагмент, где был наш Забивака как мостик от ЧМ-2018 к ЧМ-2022.

Волка испугались, отменили его вслед за Россией. Какие прекрасные люди.

Как говорят, в первоначальном варианте ролика были очень крутые отсылки к чемпионату мира в России, был настоящий мостик между двумя турнирами, но в итоге решили, что это слишком комплиментарно в адрес России и сейчас такого допустить никак нельзя», – написал Конов в своем телеграм-канале.

  • ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.
  • Результаты жеребьевки турнира можно посмотреть по ссылке.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
В «Урале» отреагировали на новость об интересе «Динамо» к Кузьмичеву
«Ахмат» продлил контракт с Хариным
Фамейе бесплатно перешел из «Оренбурга» в «Рубин». Это шестой новичок казанцев
Источник: телеграм-канал Василия Конова

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:59
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +24362

    bset 8 минут назад

    Интересно, почему другие страны не отменяют? Может в себе поискать причины?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +924

    Hoahin 9 минут назад

    Маразм крепчает

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11