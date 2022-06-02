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Экс-аналитик ЦСКА: «Зенит» с 2019 года почти перестал ошибаться в трансферах»

Бывший аналитик селекционного отдела ЦСКА Тимофей Ушанский высказался о селекционной службе «Зенита».

«У «Зенита» уже где-то 15 лет — несравнимые ни с кем в России финансовые ресурсы. При этом с зимы 2019 года они практически перестали ошибаться в трансферах, поэтому с клубом очень сложно бороться.

По моей методике оценки стабильности выступлений в мировом топе атакующих полузащитников были Влашич, Клаудиньо — а дальше огромная пропасть. И «Зенит» забрал с рынка именно Клаудиньо», – сказал Ушанский.

  • «Зенит» в 4-й раз подряд стал чемпионом России.
  • Рыночная стоимость состава «Зенита» – 163 миллиона евро.

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Источник: Sport24

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Комментарии4
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    Рейтинг: +7407

    mihail200606 56 минут назад

    Ну толку то..в Европе ниче толком показать не могут все равно..

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    Рейтинг: +13817

    Fusballer 1 час назад

    Почти... Потому что Малком - косяк знатный.

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    Рейтинг: +15611

    ilichkadr > Fusballer 39 минут назад

    Малком - косяк знатный, но признан лучшим игроком РПЛ 21/22. а это тебе не хухры мухры.

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    Рейтинг: +13817

    Fusballer > ilichkadr 22 минуты назад

    Кто это сказал?

    0
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