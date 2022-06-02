Экс-аналитик ЦСКА: «Зенит» с 2019 года почти перестал ошибаться в трансферах»

Бывший аналитик селекционного отдела ЦСКА Тимофей Ушанский высказался о селекционной службе «Зенита».

«У «Зенита» уже где-то 15 лет — несравнимые ни с кем в России финансовые ресурсы. При этом с зимы 2019 года они практически перестали ошибаться в трансферах, поэтому с клубом очень сложно бороться.

По моей методике оценки стабильности выступлений в мировом топе атакующих полузащитников были Влашич, Клаудиньо — а дальше огромная пропасть. И «Зенит» забрал с рынка именно Клаудиньо», – сказал Ушанский.

«Зенит» в 4-й раз подряд стал чемпионом России.

Рыночная стоимость состава «Зенита» – 163 миллиона евро.

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