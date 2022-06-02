Министр Матыцин оценил новый лимит на легионеров в РПЛ

Министр спорта России Олег Матыцин поделился мнением о новом формате лимита на легионеров по схеме «13+12».

Новый лимит начнет действовать в чемпионате со следующего сезона.

Согласно проекту, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков.

При этом одновременно на поле смогут выходить не более 8 легионеров.

– Почему Минспорт поддержал новый лимит на легионеров в российском футболе – формулу «13+12» для РПЛ?

– После долгих консультаций пришли к мнению, что эта форма наиболее оптимальна. Как она будет работать в дальнейшем, увидим, когда начнется новый чемпионат.

Да во многих клубах столько легионеров и не будет. Но после многократных консультаций с РФС и РПЛ мы дали согласие на этот формат, ориентируясь на их мнение.

Надеюсь, что это как минимум не навредит ни зрелищности, ни конкурентоспособности российского футбола.

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