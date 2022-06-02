Кержаков женится в четвертый раз

Александр Кержаков снова собирается создать семью.

По информации «КП», 39-летний экс-футболист женится в четвертый раз. Свадьба запланирована на 4 июня.

Его избранница – кинопродюсер Евгения Ледащева. Пара находится в отношениях как минимум с 2020 года.

В прошедшем сезоне Кержаков тренировал «Нижний Новгород».

Команда финишировала на 11-м месте в РПЛ.

Контракт специалиста с клубом истек 1 июня.

Фото: соцсети Александра Кержакова

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