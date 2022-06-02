Кержаков женится в четвертый раз

Александр Кержаков снова собирается создать семью.
По информации «КП», 39-летний экс-футболист женится в четвертый раз. Свадьба запланирована на 4 июня.
Его избранница – кинопродюсер Евгения Ледащева. Пара находится в отношениях как минимум с 2020 года.
- В прошедшем сезоне Кержаков тренировал «Нижний Новгород».
- Команда финишировала на 11-м месте в РПЛ.
- Контракт специалиста с клубом истек 1 июня.
Фото: соцсети Александра Кержакова
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Источник: «Комсомольская правда»