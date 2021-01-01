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Кержаков женится в четвертый раз

Александр Кержаков снова собирается создать семью.

По информации «КП», 39-летний экс-футболист женится в четвертый раз. Свадьба запланирована на 4 июня.

Его избранница – кинопродюсер Евгения Ледащева. Пара находится в отношениях как минимум с 2020 года.

  • В прошедшем сезоне Кержаков тренировал «Нижний Новгород».
  • Команда финишировала на 11-м месте в РПЛ.
  • Контракт специалиста с клубом истек 1 июня.

Фото: соцсети Александра Кержакова

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Комсомольская правда»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +22975

    JTherry 37 минут назад

    очередную жертву выбрал... надолго ли..?)

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    Рейтинг: +2757

    FRZZ 1 час назад

    Блин, люди с одной не могут справиться....

    3
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    Рейтинг: +1979

    Dr.Metal 1 час назад

    Какой кошмар, видимо у публичных людей (актеры, музыканты и ТД) это как в магазин за хлебом сходить. Никаких чувств, только денежные интересы

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    Рейтинг: +6829

    nik55 1 час назад

    хоть здесь рекорд установит

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    Рейтинг: +15591

    ilichkadr > nik55 42 минуты назад

    Однозначно. Женился, женюсь и буду жениться..........

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