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Кержаков женится в четвертый раз

2 июня 2022, 07:39
7

Александр Кержаков снова собирается создать семью.

По информации «КП», 39-летний экс-футболист женится в четвертый раз. Свадьба запланирована на 4 июня.

Его избранница – кинопродюсер Евгения Ледащева. Пара находится в отношениях как минимум с 2020 года.

  • В прошедшем сезоне Кержаков тренировал «Нижний Новгород».
  • Команда финишировала на 11-м месте в РПЛ.
  • Контракт специалиста с клубом истек 1 июня.

Фото: соцсети Александра Кержакова

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Кержаков Александр
Комментарии (7)
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nik55
1654148487
хоть здесь рекорд установит
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Dr.Metal
1654149702
Какой кошмар, видимо у публичных людей (актеры, музыканты и ТД) это как в магазин за хлебом сходить. Никаких чувств, только денежные интересы
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JTherry
1654152407
очередную жертву выбрал... надолго ли..?)
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Plyash
1654160826
Саша,семья заменяет всё,поэтому прежде,чем завести её,подумай,что тебе важнее - семья или всё.
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zigbert
1654171016
Теперь можно ожидать его появление в фильме.
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Азбука
1654172744
Однако оптимист.
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