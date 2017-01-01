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Главные новости дня. Бэйл ушел из «Реала», Погба – из МЮ. У «Милана» сменился владелец

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Источник: «Бомбардир»

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