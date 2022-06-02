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  • Главные новости дня. Бэйл ушел из «Реала», Погба – из МЮ. У «Милана» сменился владелец

Главные новости дня. Бэйл ушел из «Реала», Погба – из МЮ. У «Милана» сменился владелец

2 июня 2022, 01:45

Бэйл объявил об уходе из «Реала»

«Милан» объявил о смене владельца. Клуб купили за 1,2 миллиарда

«Эльче» выкупил Понсе у «Спартака»

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Источник: «Бомбардир»
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