Главные новости дня. Бэйл ушел из «Реала», Погба – из МЮ. У «Милана» сменился владелец

Бэйл объявил об уходе из «Реала»

«Милан» объявил о смене владельца. Клуб купили за 1,2 миллиарда

«Эльче» выкупил Понсе у «Спартака»

Митрюшкин покинул дрезденское «Динамо» и стал свободным агентом

Погба ушел из «МЮ». Лингард тоже покинул клуб

Зума приговорили к 180 часам общественных работ за избиение кошки

Украина победила Шотландию (3:1) и вышла в финал стыков ЧМ-2022

Аргентина разгромила Италию в Финалиссиме-2022. Месси выиграл второй трофей в сборной

Собчак рассказала, что у Галицкого онкология

Кутепов объявил об уходе из «Спартака». Клуб также покинул Бакаев