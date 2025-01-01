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Зума приговорили к 180 часам общественных работ за избиение кошки. Ему грозило 5 лет тюрьмы

Суд вынес приговор защитнику «Вест Хэма» Курту Зума по делу о жестоком обращении с животными.

  • В феврале Зума ударил ногой свою кошку. Соответствующее видео было опубликовано в интернете.
  • Игрок извинился за произошедшее, но это не спасло его от штрафа и расторжения контрактов со спонсорами.
  • На судебном заседании 24 мая он признал себя виновным в избиении кошки.

Зума наказан 180 часами общественных работ. Ему также запретили держать дома кошек в течение пяти лет.

27-летний француз избежал максимального наказания по своей статье – пять лет тюрьмы.

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Источник: Sky Sports

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Комментарии3
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    Рейтинг: +15577

    ilichkadr 24 минуты назад

    Что за мозговые вывихи у современной молодёжи. Один дрочит на камеру, другой издевается над животными и выкладывает в интернете, третий погряз в страстях Грея и т.д.

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    Рейтинг: +10727

    alex1951 57 минут назад

    Мышей,чёртова кошара,не ловила....

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    Рейтинг: +3386

    Enter2006 1 час назад

    Плохой поступок, но повезло. А у нас за то что кинул пластиковый стаканчик и попал в полицая можно уголовку получить и присесть.

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