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  • Зума приговорили к 180 часам общественных работ за избиение кошки. Ему грозило 5 лет тюрьмы

Зума приговорили к 180 часам общественных работ за избиение кошки. Ему грозило 5 лет тюрьмы

1 июня 2022, 13:32
4

Суд вынес приговор защитнику «Вест Хэма» Курту Зума по делу о жестоком обращении с животными.

  • В феврале Зума ударил ногой свою кошку. Соответствующее видео было опубликовано в интернете.
  • Игрок извинился за произошедшее, но это не спасло его от штрафа и расторжения контрактов со спонсорами.
  • На судебном заседании 24 мая он признал себя виновным в избиении кошки.

Зума наказан 180 часами общественных работ. Ему также запретили держать дома кошек в течение пяти лет.

27-летний француз избежал максимального наказания по своей статье – пять лет тюрьмы.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Зума Курт
Комментарии (4)
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Enter2006
1654081873
Плохой поступок, но повезло. А у нас за то что кинул пластиковый стаканчик и попал в полицая можно уголовку получить и присесть.
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alex1951
1654083378
Мышей,чёртова кошара,не ловила....
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ilichkadr
1654085311
Что за мозговые вывихи у современной молодёжи. Один дрочит на камеру, другой издевается над животными и выкладывает в интернете, третий погряз в страстях Грея и т.д.
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Ловкий Бубен
1654089991
... всю ночь у кровати топала
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