Зума приговорили к 180 часам общественных работ за избиение кошки. Ему грозило 5 лет тюрьмы

Суд вынес приговор защитнику «Вест Хэма» Курту Зума по делу о жестоком обращении с животными.

В феврале Зума ударил ногой свою кошку. Соответствующее видео было опубликовано в интернете.

Игрок извинился за произошедшее, но это не спасло его от штрафа и расторжения контрактов со спонсорами.

На судебном заседании 24 мая он признал себя виновным в избиении кошки.

Зума наказан 180 часами общественных работ. Ему также запретили держать дома кошек в течение пяти лет.

27-летний француз избежал максимального наказания по своей статье – пять лет тюрьмы.

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