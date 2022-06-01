Зума приговорили к 180 часам общественных работ за избиение кошки. Ему грозило 5 лет тюрьмы

Суд вынес приговор защитнику «Вест Хэма» Курту Зума по делу о жестоком обращении с животными.
- В феврале Зума ударил ногой свою кошку. Соответствующее видео было опубликовано в интернете.
- Игрок извинился за произошедшее, но это не спасло его от штрафа и расторжения контрактов со спонсорами.
- На судебном заседании 24 мая он признал себя виновным в избиении кошки.
Зума наказан 180 часами общественных работ. Ему также запретили держать дома кошек в течение пяти лет.
27-летний француз избежал максимального наказания по своей статье – пять лет тюрьмы.
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Источник: Sky Sports