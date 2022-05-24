Зума признал себя виновным в жестоком обращении с животным. Он ударил ногой кошку

Сегодня, 24 мая, в магистратском суде Темзы состоялось заседание по делу защитника «Вест Хэма» Курта Зума.
Футболист обвиняется в жестоком обращении с животным. Он признал свою вину в двух случаях нарушения закона.
Приговор 27-летнему французу вынесут 1 июня.
- В феврале Зума ударил ногой свою кошку.
- Соответствующее видео было опубликовано в интернете.
- Игрок извинился за произошедшее, но это не спасло его от штрафа и расторжения контрактов со спонсорами.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: Sky Sports