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  • «Мне будет вас всех не хватать». Кутепов объявил об уходе из «Спартака»

«Мне будет вас всех не хватать». Кутепов объявил об уходе из «Спартака»

1 июня 2022, 18:30
7

Защитник «Спартака» Илья Кутепов объявил об уходе из клуба.

«В этот момент мне одновременно очень радостно и грустно. Взять Кубок России в год столетия – это счастье, поздравляю каждого в клубе и всех красно-белых болельщиков! Грустно, потому что быть в этот день рядом с командой у меня не получилось.

Конечно, я хотел бы попрощаться с клубом и болельщиками на футбольном поле. Я ухожу из Спартака с прекрасными воспоминаниями. Я благодарен за возможность играть и расти в этой команде. Это невероятный опыт, и здесь я многому научился.

Я благодарен всем талантливым людям, с которыми мы вместе брали чемпионство и Суперкубок, с которыми проходили через сложности. Это был фантастический путь. Мне будет вас всех не хватать.

Эти 10 лет – навсегда в моей карьере. Спартак – навсегда в моей памяти. Всем болельщикам – хорошо погулять и отпраздновать завоевание Кубка.

Сейчас Москва – точно красно-белая!» – написал Кутепов в соцсетях.

  • Кутепов – воспитанник «Спартака».
  • Он выступал за московский клуб с 2012 года.
  • В 114 матчах Илья забил 2 гола.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья
Комментарии (7)
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Hoahin
1654097989
2 млн евро в год ему будет не хватать сильнее
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Solist345345
1654099618
Неужели?
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VVM1964
1654099996
Вот совсем не расстроен, пожалуй даже рад - не вижу перспективы у этого ЦЗ в Спартаке !!!
Ответить
Боцман59rus
1654100697
_ а кули толку, если инвалидов деревянных берут в команду с большей скоростью, чем избавляются от них. Вот Кофрие уже побил все мыслимые и не мыслимые рекорды по степени рукожопия, так что в этом плане шаг вперед, два назад
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R_a_i_n
1654101053
Хосподи, свершилось!!!
Ответить
ilichkadr
1654105429
Да, уж ушёл ЗМС на вольные хлеба..............
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заткнитемнерот
1654107005
Мне кажется, или все Федуновско-Заремские "протеже" с большой зарплатой сейчас из Спартака валят?
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