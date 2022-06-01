«Мне будет вас всех не хватать». Кутепов объявил об уходе из «Спартака»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов объявил об уходе из клуба.

«В этот момент мне одновременно очень радостно и грустно. Взять Кубок России в год столетия – это счастье, поздравляю каждого в клубе и всех красно-белых болельщиков! Грустно, потому что быть в этот день рядом с командой у меня не получилось.

Конечно, я хотел бы попрощаться с клубом и болельщиками на футбольном поле. Я ухожу из Спартака с прекрасными воспоминаниями. Я благодарен за возможность играть и расти в этой команде. Это невероятный опыт, и здесь я многому научился.

Я благодарен всем талантливым людям, с которыми мы вместе брали чемпионство и Суперкубок, с которыми проходили через сложности. Это был фантастический путь. Мне будет вас всех не хватать.

Эти 10 лет – навсегда в моей карьере. Спартак – навсегда в моей памяти. Всем болельщикам – хорошо погулять и отпраздновать завоевание Кубка.

Сейчас Москва – точно красно-белая!» – написал Кутепов в соцсетях.

Кутепов – воспитанник «Спартака».

Он выступал за московский клуб с 2012 года.

В 114 матчах Илья забил 2 гола.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?