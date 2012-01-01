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«Мне будет вас всех не хватать». Кутепов объявил об уходе из «Спартака»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов объявил об уходе из клуба.

«В этот момент мне одновременно очень радостно и грустно. Взять Кубок России в год столетия – это счастье, поздравляю каждого в клубе и всех красно-белых болельщиков! Грустно, потому что быть в этот день рядом с командой у меня не получилось.

Конечно, я хотел бы попрощаться с клубом и болельщиками на футбольном поле. Я ухожу из Спартака с прекрасными воспоминаниями. Я благодарен за возможность играть и расти в этой команде. Это невероятный опыт, и здесь я многому научился.

Я благодарен всем талантливым людям, с которыми мы вместе брали чемпионство и Суперкубок, с которыми проходили через сложности. Это был фантастический путь. Мне будет вас всех не хватать.

Эти 10 лет – навсегда в моей карьере. Спартак – навсегда в моей памяти. Всем болельщикам – хорошо погулять и отпраздновать завоевание Кубка.

Сейчас Москва – точно красно-белая!» – написал Кутепов в соцсетях.

  • Кутепов – воспитанник «Спартака».
  • Он выступал за московский клуб с 2012 года.
  • В 114 матчах Илья забил 2 гола.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии7
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    Рейтинг: +7545

    R_a_i_n 2 минуты назад

    Хосподи, свершилось!!!

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    Рейтинг: +26729

    Боцман59rus 8 минут назад

    _ а кули толку, если инвалидов деревянных берут в команду с большей скоростью, чем избавляются от них. Вот Кофрие уже побил все мыслимые и не мыслимые рекорды по степени рукожопия, так что в этом плане шаг вперед, два назад

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    Рейтинг: +31758

    VVM1964 20 минут назад

    Вот совсем не расстроен, пожалуй даже рад - не вижу перспективы у этого ЦЗ в Спартаке !!!

    1
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    Рейтинг: +557

    Solist345345 26 минут назад

    Неужели?

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    Рейтинг: +905

    Hoahin 53 минуты назад

    2 млн евро в год ему будет не хватать сильнее

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    Рейтинг: -91

    diamondfan 53 минуты назад

    Шалава!

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    Рейтинг: +358

    Спартач80 55 минут назад

    А вот нам тебя хватило....

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