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«Спартак» объявил об уходе Бакаева. Он воспитанник клуба

1 июня 2022, 22:14
8

Полузащитник Зелимхан Бакаев официально покинул «Спартак». Контракт истек.

«Мы благодарим Зелимхана за все годы, которые он отдал родному клубу, и за ту страсть, с которой он отдавался игре в форме «Спартака», – написали москвичи.

  • Бакаев был в системе «Спартака» с 2013 года.
  • Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • Сообщалось, что Бакаев пополнит «Зенит».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан
Комментарии (8)
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Bozigit
1654111881
Жаль
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VVM1964
1654112017
Печально. Удачи тебе в новом клубе ( надеюсь, что это не Зенит ) и в сборной, надеюсь тебя там увидеть, а главное - нашу сборную в официальных матчах ))
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Fusballer
1654112733
Неплохой игрок, но в этом Спартаке не удалось себя показать на все 100. Иногда опережал одноклубников на поле, а дальше не знал, что делать, когда те не успевали) Удачи Зелимхану на новом месте!
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portero
1654113258
Осталось узнать куда уйдёт???
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moskowcity-petrv
1654114494
Краснодар
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BlackMurder
1654115623
А он, что не нужен Спартаку?
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DOCTOR PENALTY
1654115726
Это совсем не есть хорошо. (((
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Atyrau85
1654141494
Удачи! Спасибо за все! надеюсь уедет в Европу. не хотелось бы видеть его в составе конкурента
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