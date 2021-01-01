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«Спартак» объявил об уходе Бакаева. Он воспитанник клуба

Полузащитник Зелимхан Бакаев официально покинул «Спартак». Контракт истек.

«Мы благодарим Зелимхана за все годы, которые он отдал родному клубу, и за ту страсть, с которой он отдавался игре в форме «Спартака», – написали москвичи.

  • Бакаев был в системе «Спартака» с 2013 года.
  • Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • Сообщалось, что Бакаев пополнит «Зенит».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: телеграм-канал «Спартака»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +1230

    moskowcity-petrv 32 секунды назад

    Краснодар

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    Рейтинг: +65100

    portero 21 минуту назад

    Осталось узнать куда уйдёт???

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    Рейтинг: +13805

    Fusballer 29 минут назад

    Неплохой игрок, но в этом Спартаке не удалось себя показать на все 100. Иногда опережал одноклубников на поле, а дальше не знал, что делать, когда те не успевали) Удачи Зелимхану на новом месте!

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    Рейтинг: +31763

    VVM1964 41 минуту назад

    Печально. Удачи тебе в новом клубе ( надеюсь, что это не Зенит ) и в сборной, надеюсь тебя там увидеть, а главное - нашу сборную в официальных матчах ))

    0
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    Рейтинг: +1807

    Bozigit 44 минуты назад

    Жаль

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