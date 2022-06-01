«Спартак» объявил об уходе Бакаева. Он воспитанник клуба

Полузащитник Зелимхан Бакаев официально покинул «Спартак». Контракт истек.
«Мы благодарим Зелимхана за все годы, которые он отдал родному клубу, и за ту страсть, с которой он отдавался игре в форме «Спартака», – написали москвичи.
- Бакаев был в системе «Спартака» с 2013 года.
- Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
- Сообщалось, что Бакаев пополнит «Зенит».
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: телеграм-канал «Спартака»