«Спартак» объявил об уходе Бакаева. Он воспитанник клуба

Полузащитник Зелимхан Бакаев официально покинул «Спартак». Контракт истек.

«Мы благодарим Зелимхана за все годы, которые он отдал родному клубу, и за ту страсть, с которой он отдавался игре в форме «Спартака», – написали москвичи.

Бакаев был в системе «Спартака» с 2013 года.

Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.

Сообщалось, что Бакаев пополнит «Зенит».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?