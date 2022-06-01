«Милан» объявил о смене владельца. Клуб купили за 1,2 миллиарда

Молодцы Милан,легендарный клуб, надеюсь настали для них светлые дни
«Милан» объявил о смене владельца.
Клуб приобрела американская инвестиционная компания RedBird Capital Partners. Сумма сделки – 1,2 миллиарда евро.
Предыдущий владелец Elliott Management владел «Миланом» с 2018 года.
- RedBird Capital Partners – инвестор компании Fenway Sports Group. Она владеет «Ливерпулем».
- «Милан» в этом сезоне впервые за 11 лет выиграл Серию А.
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