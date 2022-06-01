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«Милан» объявил о смене владельца. Клуб купили за 1,2 миллиарда

«Милан» объявил о смене владельца.

Клуб приобрела американская инвестиционная компания RedBird Capital Partners. Сумма сделки – 1,2 миллиарда евро.

Предыдущий владелец Elliott Management владел «Миланом» с 2018 года.

  • RedBird Capital Partners – инвестор компании Fenway Sports Group. Она владеет «Ливерпулем».
  • «Милан» в этом сезоне впервые за 11 лет выиграл Серию А.

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Источник: сайт «Милана»

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Сегодня, 12:17
Комментарии2
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    Рейтинг: +524

    Lipatoff 5 минут назад

    Молодцы Милан,легендарный клуб, надеюсь настали для них светлые дни

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    Рейтинг: +65020

    portero 16 минут назад

    Жду, когда Спартак продаст Федун шейхам....

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