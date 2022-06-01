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На матч-открытие ЮФЛ в Волгограде пришли 8 тысяч зрителей. Это рекорд

В среду, 1 июня, в Волгограде стартовала Юношеская футбольная лига Юг для игроков не старше 2007 года рождения.

На матч-открытие на «Волгоград Арене» между командами академий «Ротора» и «Сочи» (5:2) пришли 8 тысяч зрителей. Это рекорд посещаемости для всей ЮФЛ.

  • ЮФЛ Юг – последняя в 2022 году и 6-я по счету межрегиональная лига РФС.
  • В первом сезоне турнира выступит 16 команд Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.
  • ЮФЛ была основана в 2019 году.

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Источник: Sport24

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