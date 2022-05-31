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«Тоттенхэму» интересен вратарь «Валенсии» Мамардашвили

Вратарь «Валенсии» Гиорги Мамардашвили заинтересовал «Тоттенхэм», сообщает Marca.

Трансферу могут поспособствовать хорошие отношения между клубами. Однако, «Валенсия» еще не получала официальных предложений по 21-летнему грузину.

Ранее сообщалось, что голкипером интересуется «Манчестер Юнайтед».

  • Сумма отступных за вратаря «Валенсии» – 20 миллионов евро.
  • Мамардашвили провел 18 матчей в этом сезоне Примеры.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Marca

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