«Тоттенхэму» интересен вратарь «Валенсии» Мамардашвили

Вратарь «Валенсии» Гиорги Мамардашвили заинтересовал «Тоттенхэм», сообщает Marca.
Трансферу могут поспособствовать хорошие отношения между клубами. Однако, «Валенсия» еще не получала официальных предложений по 21-летнему грузину.
Ранее сообщалось, что голкипером интересуется «Манчестер Юнайтед».
- Сумма отступных за вратаря «Валенсии» – 20 миллионов евро.
- Мамардашвили провел 18 матчей в этом сезоне Примеры.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: Marca