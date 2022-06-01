«Тоттенхэму» интересен вратарь «Валенсии» Мамардашвили

Вратарь «Валенсии» Гиорги Мамардашвили заинтересовал «Тоттенхэм», сообщает Marca.

Трансферу могут поспособствовать хорошие отношения между клубами. Однако, «Валенсия» еще не получала официальных предложений по 21-летнему грузину.

Ранее сообщалось, что голкипером интересуется «Манчестер Юнайтед».

Сумма отступных за вратаря «Валенсии» – 20 миллионов евро.

Мамардашвили провел 18 матчей в этом сезоне Примеры.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?