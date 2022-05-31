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Ротенберг прокомментировал свой уход из «Локомотива»

Бывший защитник «Локомотива» Борис Ротенберг попрощался с клубом.

«Дорогие коллеги и друзья! К моему сожалению, сегодня наступил день, когда закончился мой контракт в качестве футболиста с легендарным клубом «Локомотив».

Для меня это очень грустный момент. При этом я понимаю, что пришло время, которое открывает для меня новые возможности.

Я хочу поблагодарить все руководство клуба, весь тренерский штаб, игроков, технический персонал, работников клуба, всех кто помогал мне достигать своих целей в качестве футболиста.

Я также хочу выразить слова огромной благодарности нашим замечательным болельщикам. Спасибо вам за поддержку, которую команда и я всегда чувствовали от вас.

Вместе мы выиграли пять кубков, и без вас это было бы невозможно! Эти победы навсегда останутся в истории и в наших сердцах.

Я отдельно хочу поблагодарить клуб и его руководство за поддержку и меры, которые были предприняты для моего восстановления после перенесенной травмы.

Желаю всем здоровья и добра. Спасибо вам за все! До новых встреч! Вперед, «Локо»!» – сказало Ротенберг.

  • 36-летний футболист выступал за клуб с 2016 года.
  • За 6 сезонов он провел 17 матчей, из-за травм не играет с декабря 2018 года.
  • «Локо» не продлил контракт с Ротенбергом.

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Источник: Sport24

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Сегодня, 18:48
Комментарии1
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    Рейтинг: +1700

    lek! 14 минут назад

    Я один не видел ни одного матча с его участием ?

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