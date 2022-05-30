Гунько: «Контракт с «Араратом» не будет продлен. Есть желание работать в России»

Главный тренер «Арарат-Армении» Дмитрий Гунько сообщил, что покидает занимаемый пост в связи с истечением срока контракта.

– Совершенно верно, контракт с «Араратом» не будет продлен. Почему? Не знаю.

Соглашение закончилось и со стороны клуба не было предложено его продлить. На данный момент такая ситуация.

– Есть ли предложения из России?

– Сейчас из России конкретных предложений нет. Понятно, что желание работать в России есть, как есть и силы, опыт. Но есть разные варианты, будем рассматривать.

– Варианты в Армении?

– Из Армении есть предложения работы. Но говорить о чем-то пока преждевременно.

«Арарат-Армения» финишировал 2-м в чемпионате, уступив «Пюнику» всего 1 очко.

В России Гунько тренировал «Спартак» и «Химки».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?