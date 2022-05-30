Кержаков: «Сложно обсуждать задачи «Нижнего Новгорода» с тренером без контракта»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков заявил, что у него нет ясности по вопросу продления контракта с клубом.

– Как руководство клуба оценило результаты «Нижнего Новгорода» в прошедшем сезоне?

– Была задача сохранить место в РПЛ, поэтому задача выполнена.

– Были ли какие-нибудь дополнительные вознаграждения за избежание зоны стыковых матчей?

– Нет, у меня такого в контракте прописано не было.

– Ходят слухи, что в ближайшее время «Нижний Новгород» возглавит Михаил Галактионов. Руководство связывалось с вами по этому поводу?

– Нет со мной это не обсуждалось.

– Задача на новый сезон остается той же?

– Наверное сложно обсуждать задачи с тренером, у которого нет контракта. У меня контракт заканчивается через два дня. Как-то поверхностно обсуждали, но не более.

«Нижний Новгород» провел дебютный сезон в РПЛ и финишировал на 11-м месте.

Сообщалось, что команду может возглавить Михаил Галактионов.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?