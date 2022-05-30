Кержаков: «Сложно обсуждать задачи «Нижнего Новгорода» с тренером без контракта»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков заявил, что у него нет ясности по вопросу продления контракта с клубом.
– Как руководство клуба оценило результаты «Нижнего Новгорода» в прошедшем сезоне?
– Была задача сохранить место в РПЛ, поэтому задача выполнена.
– Были ли какие-нибудь дополнительные вознаграждения за избежание зоны стыковых матчей?
– Нет, у меня такого в контракте прописано не было.
– Ходят слухи, что в ближайшее время «Нижний Новгород» возглавит Михаил Галактионов. Руководство связывалось с вами по этому поводу?
– Нет со мной это не обсуждалось.
– Задача на новый сезон остается той же?
– Наверное сложно обсуждать задачи с тренером, у которого нет контракта. У меня контракт заканчивается через два дня. Как-то поверхностно обсуждали, но не более.
- «Нижний Новгород» провел дебютный сезон в РПЛ и финишировал на 11-м месте.
- Сообщалось, что команду может возглавить Михаил Галактионов.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?