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  • Жена Фабиньо – о чемпионском параде «Ливерпуля»: «Есть вещи, которые не купишь за нефть»

Жена Фабиньо – о чемпионском параде «Ливерпуля»: «Есть вещи, которые не купишь за нефть»

30 мая 2022, 17:17
8

Ребека Таварес, жена полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо, высказалась о чемпионском параде клуба после поражения от «Реала» в финале ЛЧ.

«Мы – «Ливерпуль», это значит гораздо больше! Увидимся в следующем сезоне, красная семья. Спасибо за поддержку.

Есть вещи, которые нельзя купить за нефть», – написала Таварес в твиттере.

  • «Ливерпуль» в этом сезоне выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги.
  • Англичане проиграли в финале ЛЧ «Реалу» (0:1).
  • Команда Клоппа заняла 2-е место в АПЛ.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: твиттер Ребеки Таварес
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Фабиньо
Комментарии (8)
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acor94
1653921060
Зато за нефть можно купить рпл)))
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Maxi_7
1653921360
"Нам итак хорошо и без ваших побед в ЛЧ"... и ещё язык показать... ) В футбол играют чтобы выигрывать, как и в любом виде спорта, а чтобы выигрывать нужно в первую очередь научиться достойно проигрывать.
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portero
1653921813
Всё же у футболистов слишком большие оклады, у их баб едет крыша...
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ziborock
1653922172
Раз 5 прочитал, так и не понял при чем тут нефть?! Да и вообще не за нефть покупают а нефть покупают! Одним словом БАБА!)
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klimovich
1653922538
Еще умение нормально организовывать события за нефть не купишь.
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ItalianFootball
1653981220
Не за деньги от продажи нефти так за деньги от ТВ контракта, да, мамзель ?)))
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ItalianFootball
1653981309
Обидно лично за Клоппа, так остаться вторым в гланых турнирах очень хреново. А все эти кубки в Англии вообще не утешение.
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