Жена Фабиньо – о чемпионском параде «Ливерпуля»: «Есть вещи, которые не купишь за нефть»

Всё же у футболистов слишком большие оклады, у их баб едет крыша...
Ребека Таварес, жена полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо, высказалась о чемпионском параде клуба после поражения от «Реала» в финале ЛЧ.
«Мы – «Ливерпуль», это значит гораздо больше! Увидимся в следующем сезоне, красная семья. Спасибо за поддержку.
Есть вещи, которые нельзя купить за нефть», – написала Таварес в твиттере.
- «Ливерпуль» в этом сезоне выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги.
- Англичане проиграли в финале ЛЧ «Реалу» (0:1).
- Команда Клоппа заняла 2-е место в АПЛ.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
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