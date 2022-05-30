Жена Фабиньо – о чемпионском параде «Ливерпуля»: «Есть вещи, которые не купишь за нефть»

Ребека Таварес, жена полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо, высказалась о чемпионском параде клуба после поражения от «Реала» в финале ЛЧ.

«Мы – «Ливерпуль», это значит гораздо больше! Увидимся в следующем сезоне, красная семья. Спасибо за поддержку.

Есть вещи, которые нельзя купить за нефть», – написала Таварес в твиттере.

«Ливерпуль» в этом сезоне выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Англичане проиграли в финале ЛЧ «Реалу» (0:1).

Команда Клоппа заняла 2-е место в АПЛ.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?