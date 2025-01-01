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Жена Фабиньо – о чемпионском параде «Ливерпуля»: «Есть вещи, которые не купишь за нефть»

Ребека Таварес, жена полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо, высказалась о чемпионском параде клуба после поражения от «Реала» в финале ЛЧ.

«Мы – «Ливерпуль», это значит гораздо больше! Увидимся в следующем сезоне, красная семья. Спасибо за поддержку.

Есть вещи, которые нельзя купить за нефть», – написала Таварес в твиттере.

  • «Ливерпуль» в этом сезоне выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги.
  • Англичане проиграли в финале ЛЧ «Реалу» (0:1).
  • Команда Клоппа заняла 2-е место в АПЛ.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: твиттер Ребеки Таварес

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Комментарии4
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    Рейтинг: +64978

    portero 1 минуту назад

    Всё же у футболистов слишком большие оклады, у их баб едет крыша...

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    Рейтинг: +1747

    Maxi_7 8 минут назад

    "Нам итак хорошо и без ваших побед в ЛЧ"... и ещё язык показать... )
    В футбол играют чтобы выигрывать, как и в любом виде спорта, а чтобы выигрывать нужно в первую очередь научиться достойно проигрывать.

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    Рейтинг: +2637

    acor94 13 минут назад

    Зато за нефть можно купить рпл)))

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    Рейтинг: +3953

    ziborock > acor94 1 минуту назад

    РПЛ насквозь пропиталась газом!

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