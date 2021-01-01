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Хачатурянц – об уходе с поста президента РПЛ: «Если буду нужен клубам и лиге, останусь»

Ашот Хачатурян высказался о возможном уходе с поста президента РПЛ.

– Вы все время настойчиво задаете вопрос, ухожу ли я. Этот вопрос не стоит на повестке дня. Я исполняю обязанности президента РПЛ и должен сделать ряд важных мероприятий, например, подписать контракты.

– Что с вашей мотивацией?

– Огромный позитив от концовки чемпионата. Яркая точка в финале Кубка, болельщики проголосовали за футбол своим присутствием. Да и стыки. Если захочешь, такой сценарий не придумаешь. Такая драма.

Да, то, что хотелось сделать, сейчас неактуально. Новые задачи, РПЛ нужен человек, который будет соответствовать новым задачам. Сейчас надо решать много вопросов.

– Как только это решите, можете уйти?

– Почему вы меня выпроваживаете? Если буду нужен клубам и лиге, останусь.

  • Сообщалось, что Хачатурянц покинет занимаемый пост по окончании сезона по собственному желанию.
  • Его избрали главой РПЛ в ноябре 2021 года.
  • Срок полномочий – 5 лет.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Sports.ru

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