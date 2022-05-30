Мане согласовал с «Баварией» контракт до 2025 года (Николо Скира)

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане собирается продолжить карьеру в «Баварии».

Он уже согласовал с мюнхенским клубом контракт, рассчитанный на три года.

Ожидается, что «Бавария» предложит за сенегальца 30 миллионов евро плюс бонусы.

В прошедшем сезоне Мане провел 51 матч, забил 23 гола и сделал 5 ассистов.

Его соглашение с «Ливерпулем» действует до 2023 года.

Рыночная стоимость игрока – 80 миллионов евро.

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