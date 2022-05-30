Каттани: «Стратегия «Спартака» успешна, потому что я выиграл Кубок»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о победе клуба в Кубке России.

«Вы прекрасно знаете, что в ситуации с Бакаевым не всe в руках «Спартака». У меня близкие отношения с Зелимханом. Но в футболе не всегда можно сделать всe.

Наша стратегия успешна, потому что я выиграл Кубок. Сделал то, что нужно. А о контрактах и других вещах давайте поговорим потом. Сейчас нужно концентрироваться только на том, что происходит на поле. У нас важные цели», – сказал Каттани.

«Спартак» обыграл «Динамо» в «Лужниках» со счетом 2:1.

Москвичи выиграли Кубок России впервые с 2003 года.

«Спартак» занял 10-е место в минувшем сезоне РПЛ.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?