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Каттани: «Стратегия «Спартака» успешна, потому что я выиграл Кубок»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о победе клуба в Кубке России.

«Вы прекрасно знаете, что в ситуации с Бакаевым не всe в руках «Спартака». У меня близкие отношения с Зелимханом. Но в футболе не всегда можно сделать всe.

Наша стратегия успешна, потому что я выиграл Кубок. Сделал то, что нужно. А о контрактах и других вещах давайте поговорим потом. Сейчас нужно концентрироваться только на том, что происходит на поле. У нас важные цели», – сказал Каттани.

  • «Спартак» обыграл «Динамо» в «Лужниках» со счетом 2:1.
  • Москвичи выиграли Кубок России впервые с 2003 года.
  • «Спартак» занял 10-е место в минувшем сезоне РПЛ.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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  • ...
    Рейтинг: +24324

    bset 1 час назад

    Каттани: "Я выиграл кубок, а 10-е место заняли футболисты"

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  • ...
    Рейтинг: +22834

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Чё-то с 10-го места этой успешности не видно.

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