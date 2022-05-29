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  • Набабкин: «Выигрыш Кубка никак не отменяет факта, что «Спартак» занял 10-е место в РПЛ»

Набабкин: «Выигрыш Кубка никак не отменяет факта, что «Спартак» занял 10-е место в РПЛ»

29 мая 2022, 20:24
24

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин прокомментировал победу «Спартака» в Кубке России.

«Комментаторы должны быть объективными, а не выражать явные эмоции в отношении одной команды – «Спартака».

Выигрыш Кубка никак не отменяет того факта, что «Спартак» в сезоне занял десятое место», – сказал Набабкин.

  • ЦСКА вылетел из Кубка России от «Спартака» в 1/4 финала.
  • В РПЛ ЦСКА занял 5-е место.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Спартак ЦСКА Набабкин Кирилл
Комментарии (24)
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vladik12
1653845237
Епта. Кирюша. А что выиграл ЦСКА в этом сезоне? Скажи, пожалуйста. Куево, что ты не можешь отличить команду с трофеем от своей команды БЕЗ трофея.
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oyabun
1653845268
Зависть плохое чувство, Кирилл. Да, Спартак непозволительно плохо провел сезон, но хотя бы Кубок сезона выиграл, что тоже достижение. А что в этом сезоне выиграл ЦСКА?
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kostilio
1653845406
о,конюшня голос подала )))))
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Fancyfall
1653845712
кому интересно твоё мнение? факты итак все знают.
Ответить
zigbert
1653846724
А какая разница занять место 12е или 4е? Кубок все таки трофей.
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rash1959
1653846859
Вот собака конская, в такой день обязательно надо насрать.
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Мага 13
1653848519
кто-нибудь скажите мальчику кирюше что чемпионат России и кубок России - это разные турниры.
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Aldo.CSKA
1653848848
Я хоть и болела ЦСКА, но Кирюша - что ты несешь??? Айнтрахт тоже 10 место знаял в Бундеслиге, однако, он взял Лигу Европы... Что за желчь и зависть? Очень подкосил репутацию для меня ты...
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SanInstructor
1653855510
никак не отменяет факта, что цска облажался...
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шахта Заполярная
1653858075
Мы играли в финале кубка и выиграли его, а ты набабкин смотрел все это великолепие по телевизору и тебя давила жаба, что именно вас конюшню Спартак выбил. Пятое место без трофея - это не что. У нас десятое но с трофеем.
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