Набабкин: «Выигрыш Кубка никак не отменяет факта, что «Спартак» занял 10-е место в РПЛ»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин прокомментировал победу «Спартака» в Кубке России.

«Комментаторы должны быть объективными, а не выражать явные эмоции в отношении одной команды – «Спартака».

Выигрыш Кубка никак не отменяет того факта, что «Спартак» в сезоне занял десятое место», – сказал Набабкин.

ЦСКА вылетел из Кубка России от «Спартака» в 1/4 финала.

В РПЛ ЦСКА занял 5-е место.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?