Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
3 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
Тест: кто ты из футбольных экспертов?

Набабкин: «Выигрыш Кубка никак не отменяет факта, что «Спартак» занял 10-е место в РПЛ»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин прокомментировал победу «Спартака» в Кубке России.

«Комментаторы должны быть объективными, а не выражать явные эмоции в отношении одной команды – «Спартака».

Выигрыш Кубка никак не отменяет того факта, что «Спартак» в сезоне занял десятое место», – сказал Набабкин.

  • ЦСКА вылетел из Кубка России от «Спартака» в 1/4 финала.
  • В РПЛ ЦСКА занял 5-е место.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
Смолов – фанатам «Динамо»: «Пацаны, извините. В следующем году выиграем, обещаю» 2
«Я подвел «Динамо», простите меня». Фомин – о промахе с пенальти 2
Игроки «Спартака» сорвали пресс-конференцию Ваноли и облили его шампанским 3
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:24
Комментарии14
...
  • ...
    Рейтинг: +1340

    zarsm 11 минут назад

    Ахахах, ну да, куда лучше "слишком отличающееся" от 10, 5 место и 0 трофеев))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1538

    PassCSKA 18 минут назад

    Я хоть и болела ЦСКА, но Кирюша - что ты несешь??? Айнтрахт тоже 10 место знаял в Бундеслиге, однако, он взял Лигу Европы... Что за желчь и зависть? Очень подкосил репутацию для меня ты...

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3408

    Иван Петров 1986 18 минут назад

    А это разные турниры и результаты не суммируются.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5463

    afw13 24 минуты назад

    кто-нибудь скажите мальчику кирюше что чемпионат России и кубок России - это разные турниры.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +105

    Аден 47 минут назад

    Киря, а разница между 5 и 10 какая? А кубок этой трофей. Так, что завидуй конина молча.

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5366

    rash1959 51 минуту назад

    Вот собака конская, в такой день обязательно надо насрать.

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +139

    Fialet > rash1959 49 минут назад

    Да уж. Не солидно.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +96420

    zigbert 53 минуты назад

    А какая разница занять место 12е или 4е? Кубок все таки трофей.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +712

    БеZуМныЙ 57 минут назад

    Стыдно было слушать, как комментаторы топили за спартак. Гена Орлов нервно курит в сторонке. )))))))))))))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3227

    Fancyfall 1 час назад

    кому интересно твоё мнение? факты итак все знают.

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +17758

    DVOK68 1 час назад

    Давай до свиданья!)

    3
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11