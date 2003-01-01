Набабкин: «Выигрыш Кубка никак не отменяет факта, что «Спартак» занял 10-е место в РПЛ»

Ахахах, ну да, куда лучше "слишком отличающееся" от 10, 5 место и 0 трофеев))
Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин прокомментировал победу «Спартака» в Кубке России.
«Комментаторы должны быть объективными, а не выражать явные эмоции в отношении одной команды – «Спартака».
Выигрыш Кубка никак не отменяет того факта, что «Спартак» в сезоне занял десятое место», – сказал Набабкин.
- ЦСКА вылетел из Кубка России от «Спартака» в 1/4 финала.
- В РПЛ ЦСКА занял 5-е место.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?