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Фигуристка Медведева: «Знаю, что у «Спартака» много фанатов, но сегодня я поболею за «Динамо»

Фигуристка Евгения Медведева рассказала об ожиданиях от финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Я не особый знаток футбола, честно говоря. Знаю, что у «Спартака» много фанатов, но сегодня я поболею за «Динамо».

У моей команды два года подряд был синий цвет, у «Динамо» синий – все сошлось», – сказала Медведева.

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Источник: «Матч ТВ»

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