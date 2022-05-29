Фигуристка Медведева: «Знаю, что у «Спартака» много фанатов, но сегодня я поболею за «Динамо»

Фигуристка Евгения Медведева рассказала об ожиданиях от финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Я не особый знаток футбола, честно говоря. Знаю, что у «Спартака» много фанатов, но сегодня я поболею за «Динамо».

У моей команды два года подряд был синий цвет, у «Динамо» синий – все сошлось», – сказала Медведева.

Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет сегодня в «Лужниках». Начало – в 17:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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