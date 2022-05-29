Все 73 тысячи билетов на игру «Спартак» – «Динамо» проданы

РФС сообщил, что на финале Кубка России «Спартак» – «Динамо» будет аншлаг – все билеты проданы.

«Общая вместимость стадиона – 73 189 зрителей. Количество зрительских мест уменьшилось по сравнению с финальным матчем чемпионата мира-2018 после разбора временных конструкций. Ещe некоторое количество мест будет служить буфером безопасности между трибунами», – написал РФС.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в «Лужниках», которая начнется в 17:00 по Москве.

Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года, «Динамо» – с 1995 года.

«Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?