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Все 73 тысячи билетов на игру «Спартак» – «Динамо» проданы

РФС сообщил, что на финале Кубка России «Спартак» – «Динамо» будет аншлаг – все билеты проданы.

«Общая вместимость стадиона – 73 189 зрителей. Количество зрительских мест уменьшилось по сравнению с финальным матчем чемпионата мира-2018 после разбора временных конструкций. Ещe некоторое количество мест будет служить буфером безопасности между трибунами», – написал РФС.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в «Лужниках», которая начнется в 17:00 по Москве.
  • Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года, «Динамо» – с 1995 года.
  • «Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: РФС

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Сегодня, 12:37
Комментарии6
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    Рейтинг: +11484

    BRO_football 7 минут назад

    Спекулянтам они проданы! Посмотрим по телевизору, сколько на самом деле мест будет занято на Лужниках!

    0
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    Рейтинг: +3689

    ААМ 57 минут назад

    Сделали из мухи слона. Под мухой понимаю кубок России.

    0
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    Рейтинг: +3288

    Enter2006 2 часа назад

    При всём уважении к Динамо, буду болеть за Спартак! Спартак! И ещё раз Спартак! Оле-оле-олеее! ))

    1
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    Рейтинг: +1769

    моэм 2 часа назад

    Если были временные трибуны , то почему бы их опять не собрать по быстрому ? ...это ведь не только деньги , но и огромная радость для возможных счастливчиков....остолопы !

    0
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    Рейтинг: +854

    inzek 3 часа назад

    прям мурашки по коже, когда полные трибуны! надеюсь ни фанаты, ни команды не подведут. одни покажут топ игру, а вторые создадут атмосферу. да и я уже подготовил поляну)

    1
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    Рейтинг: +4637

    neim 3 часа назад

    Давно я таких цифр не слышал. приятно. А ещё говорили. зачем большие стадионы строить. Любят у нас всё-таки футбол !

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