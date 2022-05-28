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Бывший директор «Спартака» и «Динамо» Заварзин: «Динамовцы бесхребетны, а спартаковцы – в агонии»

Юрий Заварзин, бывший генеральный директор «Спартака» и «Динамо», поговорил о командах перед их финалом Кубка России.

«Если «Динамо» в первые 20 минут не забьет, то «Спартак» выиграет. Второй круг показал, что это молодая и бесхребетная команда, поэтому что-то исправлять по ходу с этим составом, с этой психологией, которая есть на сегодняшний день, они не готовы.

А «Спартак» сегодня в агонии. Я думаю, что если ему чуть-чуть пофартит, то он выиграет. «Динамо» сегодня не способно сопротивляться, к сожалению», – сказал Заварзин.

  • «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале 29 мая в «Лужниках».
  • Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года, «Динамо» – с 1995 года.
  • «Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт день за днем»

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28.05.2022 23:16
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