Бывший директор «Спартака» и «Динамо» Заварзин: «Динамовцы бесхребетны, а спартаковцы – в агонии»

Юрий Заварзин, бывший генеральный директор «Спартака» и «Динамо», поговорил о командах перед их финалом Кубка России.

«Если «Динамо» в первые 20 минут не забьет, то «Спартак» выиграет. Второй круг показал, что это молодая и бесхребетная команда, поэтому что-то исправлять по ходу с этим составом, с этой психологией, которая есть на сегодняшний день, они не готовы.

А «Спартак» сегодня в агонии. Я думаю, что если ему чуть-чуть пофартит, то он выиграет. «Динамо» сегодня не способно сопротивляться, к сожалению», – сказал Заварзин.

«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале 29 мая в «Лужниках».

Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года, «Динамо» – с 1995 года.

«Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?