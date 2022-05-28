Хачатурянц: «У меня нет информации, что начало следующего сезона могут перенести из-за Fan ID»

Президент российской Премьер-лиги Ашот Хачатурянц отреагировал на новость, что старт нового сезона могут отложить на две недели из-за сложностей с системой Fan ID.

«У меня нет информации, что следующий сезон может быть перенесен из-за Fan ID», – сказал Хачатурянц.

Закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня.

Госдума приняла закон в декабре.

Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

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