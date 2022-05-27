Кержаков отреагировал на слухи об отставке из «Нижнего Новгорода»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков не дал однозначный ответ на вопрос об уходе с занимаемого поста.
«Покидаю ли я «Нижний»? Я думаю, что на этот счет вам лучше спросить у руководства клуба.
У меня отпуск – разговаривайте с руководством», – сказал Кержаков.
- «Нижний Новгород» провел дебютный сезон в РПЛ и финишировал на 11-м месте.
- Сообщалось, что команду может возглавить Михаил Галактионов.
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Источник: Sport24