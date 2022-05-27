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Кержаков отреагировал на слухи об отставке из «Нижнего Новгорода»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков не дал однозначный ответ на вопрос об уходе с занимаемого поста.

«Покидаю ли я «Нижний»? Я думаю, что на этот счет вам лучше спросить у руководства клуба.

У меня отпуск – разговаривайте с руководством», – сказал Кержаков.

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Источник: Sport24

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Комментарии3
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    Рейтинг: +15717

    Cleaner 11 минут назад

    Если задачей на сезон для НН было вылететь обратно в ФНЛ, то Кержакова уволят.

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    Рейтинг: +3071

    m40 31 минуту назад

    Хороший результат для дюбюта в РПЛ. Они же не в пятерку метили

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    Рейтинг: +64747

    portero 39 минут назад

    ну а чего, он ещё не в курсе, а руководство реально может уволить...

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