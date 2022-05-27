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  • Дортмундская «Боруссия» подписала Мейера и Брафа. У клуба уже семь летних новичков

Дортмундская «Боруссия» подписала Мейера и Брафа. У клуба уже семь летних новичков

27 мая 2022, 18:26

Дортмундская «Боруссия» подтвердила еще два перехода.

Новичками команды стали вратарь Александр Майер и вингер Джейден Браф.

Оба футболиста присоединились к «Боруссии» бесплатно, перейдя из «Ян Регенсбурга» и «Манчестер Сити» соответственно.

  • 31-летний Майер подписал контракт до 2024 года, а 19-летний Браф – до 2025 года.
  • Это 6-й и 7-й летние новички «Боруссии» после Карима Адейеми, Нико Шлоттербека, Салиха Озкана, Никласа Зюле и Марселя Лотки.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: сайт дортмундской «Боруссии»
Германия. Бундеслига Боруссия Д Браф Джейден
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