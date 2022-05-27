«Динамо» обратилось к болельщикам перед финалом Кубка России

Московское «Динамо» опубликовало обращение, адресованное болельщикам команды.

«Друзья! В воскресенье нас ждeт главный матч, кульминация, к которой мы вместе с вами шли весь этот сезон.

В финале любой истории неизменно возникает большое количество разговоров и предположений по поводу того, что будет дальше.

Но, поверьте, все последние дни каждый игрок, тренер и сотрудник клуба сосредоточены только на одном – на успешном завершении сезона.

Мы будем биться друг за друга. Команда готова отдать все силы, физические и эмоциональные, чтобы история сезона-2021/22 стала предметом гордости всех динамовцев.

В воскресенье нам нужна ваша вера, ваша энергетика и ваша поддержка на трибунах «Лужников»!

А столь обсуждаемые сейчас кадровые и трансферные решения, шаги по дальнейшему развитию клуба и подготовка к юбилейному году – всe это будет уже после 29 мая.

И мы, конечно же, обо всeм вам расскажем и всe объясним. А сейчас – только кубковый финал! Проживeм его вместе!» – говорится в обращении.

В воскресенье, 29 мая, «Динамо» сыграет со «Спартаком» в финале Кубка России.

После этого матча команду, вероятно, покинет главный тренер Сандро Шварц.

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