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«Динамо» обратилось к болельщикам перед финалом Кубка России

Московское «Динамо» опубликовало обращение, адресованное болельщикам команды.

«Друзья! В воскресенье нас ждeт главный матч, кульминация, к которой мы вместе с вами шли весь этот сезон.

В финале любой истории неизменно возникает большое количество разговоров и предположений по поводу того, что будет дальше.

Но, поверьте, все последние дни каждый игрок, тренер и сотрудник клуба сосредоточены только на одном – на успешном завершении сезона.

Мы будем биться друг за друга. Команда готова отдать все силы, физические и эмоциональные, чтобы история сезона-2021/22 стала предметом гордости всех динамовцев.

В воскресенье нам нужна ваша вера, ваша энергетика и ваша поддержка на трибунах «Лужников»!

А столь обсуждаемые сейчас кадровые и трансферные решения, шаги по дальнейшему развитию клуба и подготовка к юбилейному году – всe это будет уже после 29 мая.

И мы, конечно же, обо всeм вам расскажем и всe объясним. А сейчас – только кубковый финал! Проживeм его вместе!» – говорится в обращении.

  • В воскресенье, 29 мая, «Динамо» сыграет со «Спартаком» в финале Кубка России.
  • После этого матча команду, вероятно, покинет главный тренер Сандро Шварц.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: сайт «Динамо»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +24709

    vladimir-7 3 часа назад

    Практически все болельщики команд РПЛ будут болеть за Динамо М, не за
    спартак же.

    0
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    Рейтинг: +4517

    Красногорск_Фан > vladimir-7 1 час назад

    Мне придется 1 матч за Спартак. За него папа, идем на стадион. А болеть все будут за огненную игру не омраченную судейством.

    1
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    Рейтинг: +2630

    Беспонтий 3 часа назад

    я я
    натюрлихь
    дас ист рихтихь
    гут

    0
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