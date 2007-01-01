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Ярмоленко может перейти в «Фулхэм»

Нападающий Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в АПЛ после ухода из «Вест Хэма».

По информации журналиста Экрема Конура, «Фулхэм», вернувшийся в высший английский дивизион, заинтересован в подписании 32-летнего украинца. Сегодня он стал свободным агентом.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: твиттер Экрема Конура

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