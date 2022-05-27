Ярмоленко может перейти в «Фулхэм»

Нападающий Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в АПЛ после ухода из «Вест Хэма».

По информации журналиста Экрема Конура, «Фулхэм», вернувшийся в высший английский дивизион, заинтересован в подписании 32-летнего украинца. Сегодня он стал свободным агентом.

Ярмоленко играл за «Вест Хэм» с 2018 года.

Он забил 13 голов и сделал 7 ассистов в 86 матчах.

Сообщалось, что Ярмоленко может перейти в «Трабзонспор».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?