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    Ярмоленко может перейти из «Вест Хэма» в «Трабзонспор»

    «Трабзонспор» ищет варианты усиления флангов атаки из-за серьезной травмы Жервиньо.

    По информации Fanatik, турецкому клубу предложили подписать вингера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко, который летом, вероятно, станет свободным агентом.

    Приоритет «Трабзонспора» на сегодняшний день – Кристиан Тельо («Бетис») или Эдин Вишча («Истанбул»).

    • В текущем сезоне Ярмоленко провел 12 матчей за «Вест Хэм», результативными действиями не отличался.
    • Рыночная стоимость украинца – 4 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Fanatik

    Одна из самых популярных спортивных газет в Турции. Ежедневное издание. Первый выпуск вышел 20 ноября 1995 года. Выпускается в Стамбуле тиражом около 250 тысяч экземпляров.

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    Сегодня, 08:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2390

      FRZZ 1 час назад

      Жервиньо оказывается играет в Турции. Талантливый игрок, но думаю не раскрылся до конца должным образом.
      Известные игроки в Турции едут, а в Россию не хотят, хотя не скажешь, что турки прямо дают большие зарплаты.

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      Рейтинг: -112

      СуперПАВ9 1 час назад

      Главное чтоб играл

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