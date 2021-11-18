Ярмоленко может перейти из «Вест Хэма» в «Трабзонспор»

«Трабзонспор» ищет варианты усиления флангов атаки из-за серьезной травмы Жервиньо.
По информации Fanatik, турецкому клубу предложили подписать вингера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко, который летом, вероятно, станет свободным агентом.
Приоритет «Трабзонспора» на сегодняшний день – Кристиан Тельо («Бетис») или Эдин Вишча («Истанбул»).
- В текущем сезоне Ярмоленко провел 12 матчей за «Вест Хэм», результативными действиями не отличался.
- Рыночная стоимость украинца – 4 миллиона евро.
Источник: Fanatik
Одна из самых популярных спортивных газет в Турции. Ежедневное издание. Первый выпуск вышел 20 ноября 1995 года. Выпускается в Стамбуле тиражом около 250 тысяч экземпляров.