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  • Сычев: «К Захаряну очень серьезный интерес в Европе, я это знаю. Пора ехать»

Сычев: «К Захаряну очень серьезный интерес в Европе, я это знаю. Пора ехать»

27 мая 2022, 11:51

Бывший игрок сборной России Дмитрий Сычев высказался о полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне.

— Для Арсена Захаряна финал Кубка России — первый финал в карьере. Сейчас он один из лидеров «Динамо». Что творится в голове у молодого игрока, когда накатывает такая популярность?

— Арсен уже набрался достаточного опыта во взрослом футболе, видна его большая перспектива. Нынешнее поколение совершенно другое. Менталитет у молодых игроков сейчас сильно отличается от нашего. Они намного разумнее, чем мы в свое время.

Арсен — парень с головой. Я не думаю, что у него будут проблемы с популярностью.

Что касается его возможного ухода из «Динамо», я знаю, что к нему очень серьезный интерес в Европе. Арсену пора ехать в Европу и прогрессировать уже там. Но, надо грамотно выбрать команду — сидя на лавке в большом клубе ты никакого прогресса не достигнешь.

— Есть мнение, что Захаряну повезло в нужное время попасть к нужному тренеру.

— Говоря так, люди нивелируют его талант. Это неправильно. Арсен всего добился сам.

  • В этом сезоне Захарян провел за «Динамо» 33 матча, забил 8 голов и сделал 9 ассистов.
  • Его контракт с клубом действует до 2024 года.
  • Рыночная стоимость россиянина – 12 миллионов евро.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод», выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Сычев Дмитрий Захарян Арсен
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