Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста в маске
Тест: угадай футболиста в маске
2 Тест: какой ты Лео Месси?
Тест: какой ты Лео Месси?
3 Тест: угадай футболиста по его родителям
Тест: угадай футболиста по его родителям

Слуцкий – о конфликте Дзюбы и Генича: «Мне ближе сторона Артема, но и Костю я понимаю»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью с Василием Уткиным высказался о конфликте нападающего Артема Дзюбы с комментатором «Матч ТВ» Константином Геничем.

– Пари Дзюбы с Геничем было у вас на юбилее?

– Я не был свидетелем, я был именинником, не ходил по всяким кулуарам. Не знаю, было пари или нет, но у меня своя есть оценка этой ситуации.

Ситуация очень простая: у каждого из них своя правда. У Кости своя правда, он хотел из этой истории сделать большую, публичную и интересную историю. Он живет в своем мире, где ему это интересно. А Дзюба видит эту историю по-другому.

Когда они спорили, Сергеев не был его партнером. Артем не мог предположить, что будет с ним конкурировать, когда этот спор реализуется. Это другая история. О том, как себя каждый должен вести, мы не говорим.

У Генича есть свое видение ситуации, а у Дзюбы свое. Каждый в своем праве видеть ситуацию так, как он видит. Позиции не совпали. Мне, как человеку, который находится внутри футбольных процессов, который понимает, как ситуация может влиять, ближе сторона Дзюбы, но и Костю я понимаю.

Я понимаю, как это может быть болезненно в моменте.

  • Генич в качестве желания публично попросил Дзюбу забить гол и показать майку с надписью «Спартак», разбань Генича».
  • Игрок отказался выполнять проигранное в споре желание.
  • Дзюба несколько лет назад участвовал в передаче Генича «Играй красиво», которая выходила на «НТВ Плюс».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
Слуцкий: «Может, и не стоило наезжать на судей» 4
Слуцкий: «Я могу в любой момент покинуть «Рубин» без компенсации» 1
Слуцкий планировал пригласить на открытие своего стадиона Акинфеева, Головина и Дзюбу 1
Источник: Sports.ru

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:52
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +1745

    моэм 1 час назад

    Слуцкий странный стал ... ему бы после вылета Рубина в "тряпочку помолчать" лишний раз , а не лезть в публичное пространство .

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +16766

    Garrincha58 > моэм 16 минут назад

    ему что сидеть в своём углу и страдать, а что случилось уж такого в карьере спортсмена тренера да и в жизни любого человека случаются случаются взлёты и падения самое главное правильно всё это осмыслить, а не зацикливаться на на том или ином событии

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11