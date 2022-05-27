Слуцкий – о конфликте Дзюбы и Генича: «Мне ближе сторона Артема, но и Костю я понимаю»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью с Василием Уткиным высказался о конфликте нападающего Артема Дзюбы с комментатором «Матч ТВ» Константином Геничем.

– Пари Дзюбы с Геничем было у вас на юбилее?

– Я не был свидетелем, я был именинником, не ходил по всяким кулуарам. Не знаю, было пари или нет, но у меня своя есть оценка этой ситуации.

Ситуация очень простая: у каждого из них своя правда. У Кости своя правда, он хотел из этой истории сделать большую, публичную и интересную историю. Он живет в своем мире, где ему это интересно. А Дзюба видит эту историю по-другому.

Когда они спорили, Сергеев не был его партнером. Артем не мог предположить, что будет с ним конкурировать, когда этот спор реализуется. Это другая история. О том, как себя каждый должен вести, мы не говорим.

У Генича есть свое видение ситуации, а у Дзюбы свое. Каждый в своем праве видеть ситуацию так, как он видит. Позиции не совпали. Мне, как человеку, который находится внутри футбольных процессов, который понимает, как ситуация может влиять, ближе сторона Дзюбы, но и Костю я понимаю.

Я понимаю, как это может быть болезненно в моменте.

Генич в качестве желания публично попросил Дзюбу забить гол и показать майку с надписью «Спартак», разбань Генича».

Игрок отказался выполнять проигранное в споре желание.

Дзюба несколько лет назад участвовал в передаче Генича «Играй красиво», которая выходила на «НТВ Плюс».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?