В ЦСКА прокомментировали информацию о начале переговоров с Федотовым

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо отреагировал на новость, что клуб хочет назначить на пост главного тренера Владимира Федотова из «Сочи».

«На ежедневной основе в СМИ появляются фамилии «нового главного тренера» нашего клуба. ЦСКА на днях должны возглавить и Владимир Ивич, и Йиндрших Трпишовски, и Владимир Федотов.

На сегодняшний день у ЦСКА есть действующий главный тренер – и как минимум из уважения к нему клуб не считает нужным комментировать каждый новый слух», – сказал Брейдо.

ЦСКА финишировал на 5-м месте в РПЛ.

Березуцкий возглавляет команду с лета 2021 года.

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