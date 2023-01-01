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В ЦСКА прокомментировали информацию о начале переговоров с Федотовым

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо отреагировал на новость, что клуб хочет назначить на пост главного тренера Владимира Федотова из «Сочи».

«На ежедневной основе в СМИ появляются фамилии «нового главного тренера» нашего клуба. ЦСКА на днях должны возглавить и Владимир Ивич, и Йиндржих Трпишовски, и Владимир Федотов.

На сегодняшний день у ЦСКА есть действующий главный тренер – и как минимум из уважения к нему клуб не считает нужным комментировать каждый новый слух», – сказал Брейдо.

  • ЦСКА финишировал на 5-м месте в РПЛ.
  • Березуцкий возглавляет команду с лета 2021 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +58

    Бывалый1488 9 минут назад

    Из-за уважения к нему) за такую игру чтоль?)

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    Рейтинг: +319

    Спартач80 22 минуты назад

    Фамилия класс у этого директора по коммуникациям,прям в тему работы...

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