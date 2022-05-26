Мостовой – о Федотове: «Сочи» сейчас ничем не хуже ЦСКА. Есть ли смысл уходить?»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном уходе главного тренера «Сочи» Владимира Федотова в ЦСКА.

«Нормальная кандидатура. Но имеет ли смысл из «Сочи» в ЦСКА уходить? Имя играет свою роль, но нет смысла в этом имени, если команда нигде не будет играть. Ясно, что человек выбирает, где ему комфортнее.

Берут под задачи выиграть РПЛ? Ну какая задача выиграть РПЛ? Как они это сделают? Задача выиграть РПЛ будет у «Зенита», если состав останется. Ясно, что как можно выше будет задача. Но «Сочи» сейчас ничем не хуже ЦСКА», – сказал Мостовой.

Контракт Федотова с «Сочи» истекает летом.

Тренером интересуются ЦСКА, «Спартак» и «Динамо».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?