Пресс-атташе «Спартака» Зеленов: «Лига чемпионов начинается с Тарасовки»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал переезд клуба на базу в Тарасовку для подготовки к финалу Кубка России.
«Лига чемпионов начинается с Тарасовки», – написал Зеленов в одной из соцсетей.
- Игроки «Спартака» будут три дня тренироваться и ночевать на базе в Тарасовке.
- 29 мая команда сыграет в финале Кубка России против «Динамо».
- «Спартак» занял 10-е место в РПЛ.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: телеграм-канал «Первоспортивный»