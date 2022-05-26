Пресс-атташе «Спартака» Зеленов: «Лига чемпионов начинается с Тарасовки»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал переезд клуба на базу в Тарасовку для подготовки к финалу Кубка России.

«Лига чемпионов начинается с Тарасовки», – написал Зеленов в одной из соцсетей.

Игроки «Спартака» будут три дня тренироваться и ночевать на базе в Тарасовке.

29 мая команда сыграет в финале Кубка России против «Динамо».

«Спартак» занял 10-е место в РПЛ.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?