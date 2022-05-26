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  • Пресс-атташе «Спартака» Зеленов: «Лига чемпионов начинается с Тарасовки»

Пресс-атташе «Спартака» Зеленов: «Лига чемпионов начинается с Тарасовки»

26 мая 2022, 17:03
11

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал переезд клуба на базу в Тарасовку для подготовки к финалу Кубка России.

«Лига чемпионов начинается с Тарасовки», – написал Зеленов в одной из соцсетей.

  • Игроки «Спартака» будут три дня тренироваться и ночевать на базе в Тарасовке.
  • 29 мая команда сыграет в финале Кубка России против «Динамо».
  • «Спартак» занял 10-е место в РПЛ.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: телеграм-канал «Первоспортивный»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (11)
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"supermax"
1653574879
чаво?
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Беспонтий
1653575428
"На дальней станции сойду, Трава по пояс, И хорошо с былым наедине Бродить в полях ничем, Ничем не беспокоясь По васильковой синей тишине."
Ответить
derrik2000
1653576676
Как уже все эти ж.идовско-башкирские протеже н.а.с.т.о.п.и.з.д.е.л.и!!!!!!!!!!!!!!!!!
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vladimir-7
1653576831
Лига чемпионов начинается с Тарасовки, там она тут же и закончится, потому, что конечная станция для спартака.
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NewLife
1653577545
Без порток, а в шляпе))
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ilichkadr
1653577988
Не, ну хотелось верить, что молодецкие приколы, но как оказалось в реалиях просто клиника.
Ответить
Persona_non_Grata
1653578337
Та вот он какой - главный м у д а з в о н Спартака ! (((
Ответить
jek718875
1653578713
Этот пациент из палаты с решётками
Ответить
chav44
1653579116
Редкостный долбо..б
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