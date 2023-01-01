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Пресс-атташе «Спартака» Зеленов: «Лига чемпионов начинается с Тарасовки»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал переезд клуба на базу в Тарасовку для подготовки к финалу Кубка России.

«Лига чемпионов начинается с Тарасовки», – написал Зеленов в одной из соцсетей.

  • Игроки «Спартака» будут три дня тренироваться и ночевать на базе в Тарасовке.
  • 29 мая команда сыграет в финале Кубка России против «Динамо».
  • «Спартак» занял 10-е место в РПЛ.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: телеграм-канал «Первоспортивный»

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Комментарии13
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    Рейтинг: +28

    chav44 5 минут назад

    Редкостный долбо..б

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    Рейтинг: +916

    jek718875 12 минут назад

    Этот пациент из палаты с решётками

    0
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    Рейтинг: +24301

    bset 15 минут назад

    А я думал, Лига Чемпионов начинается с 10 места

    0
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    Рейтинг: +17885

    Persona_non_Grata 18 минут назад

    Та вот он какой - главный м у д а з в о н Спартака ! (((

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +15506

    ilichkadr 24 минуты назад

    Не, ну хотелось верить, что молодецкие приколы, но как оказалось в реалиях просто клиника.

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    Рейтинг: +17885

    Persona_non_Grata > ilichkadr 21 минуту назад

    Диагноз подтверждаю (((

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    Рейтинг: +14101

    NewLife 32 минуты назад

    Без порток, а в шляпе))

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    Рейтинг: +24698

    vladimir-7 44 минуты назад

    Лига чемпионов начинается с Тарасовки, там она тут же и закончится, потому, что
    конечная станция для спартака.

    0
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    Рейтинг: +19080

    derrik2000 46 минут назад

    Как уже все эти ж.идовско-башкирские протеже н.а.с.т.о.п.и.з.д.е.л.и!!!!!!!!!!!!!!!!!

    2
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    Рейтинг: +2618

    Беспонтий 1 час назад

    "На дальней станции сойду,
    Трава по пояс,
    И хорошо с былым наедине
    Бродить в полях ничем, Ничем не беспокоясь
    По васильковой синей тишине."

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    Рейтинг: -38

    ПалкоВводецъ_1 1 час назад

    Забудьте про Лигу Чемпионов надолго. А уж обитателям Тарсовки тем более.

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    Рейтинг: +17885

    Persona_non_Grata > ПалкоВводецъ_1 19 минут назад

    Обитатели питерских трущоб тоже могут не особо пыжиться ...

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