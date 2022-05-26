Мхитарян бесплатно перейдет в «Интер». Контракт – на два года (Corriere dello Sport)

Надо подписать Дибалу , а не Мхитаряна.
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян продолжит карьеру в «Интере».
По информации Corriere dello Sport, контракт с 33-летним армянином будет рассчитан на два года. Зарплата – 3,5 миллиона евро за сезон.
Мхитарян перейдет в «Интер» в качестве свободного агента. Медосмотр состоится сразу после того, как полузащитник восстановится после травмы, полученной в финале Лиги конференций.
- В этом сезоне Мхитарян забил 5 голов и сделал 9 ассистов в 44 матчах.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
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