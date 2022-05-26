Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
2 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
3 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?

Мхитарян бесплатно перейдет в «Интер». Контракт – на два года (Corriere dello Sport)

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян продолжит карьеру в «Интере».

По информации Corriere dello Sport, контракт с 33-летним армянином будет рассчитан на два года. Зарплата – 3,5 миллиона евро за сезон.

Мхитарян перейдет в «Интер» в качестве свободного агента. Медосмотр состоится сразу после того, как полузащитник восстановится после травмы, полученной в финале Лиги конференций.

  • В этом сезоне Мхитарян забил 5 голов и сделал 9 ассистов в 44 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Мхитарян и Смоллинг выиграли второй еврокубок в карьере – оба в командах Моуринью
Мхитарян заменен на 17-й минуте в финале Лиги конференций
Мхитарян может бесплатно перейти в «Интер» 3
Источник: Corriere dello Sport

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:17
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +2728

    FRZZ 2 часа назад

    Надо подписать Дибалу , а не Мхитаряна.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1013

    mama1991 > FRZZ 35 минут назад

    микки опытней, и ни чем не уступает малому, только возраст, но это такое себе в Италии

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13640

    Skull_Boy 2 часа назад

    Аплодирую Интеру стоя, а если еще и Дибалу подпишут, то менеджменту вообще памятник ставить надо

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1013

    mama1991 > Skull_Boy 36 минут назад

    ну да, эти козлы нащупали халяву.... но а толку то?)) денег сэкономили, это да.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11