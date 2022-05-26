Названа символическая сборная лучших игроков сезона АПЛ по версии ESPN

ESPN показал собственную версию символической сборной АПЛ в сезоне-2021/22.
Вратарь: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»);
Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Антонио Рюдигер («Челси»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»);
Полузащитники: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Кристиан Эриксен («Брентфорд»);
Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»).
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Источник: ESPN