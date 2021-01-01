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Названа символическая сборная лучших игроков сезона АПЛ по версии ESPN

ESPN показал собственную версию символической сборной АПЛ в сезоне-2021/22.

Вратарь: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»);

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Антонио Рюдигер («Челси»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»);

Полузащитники: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Кристиан Эриксен («Брентфорд»);

Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»).

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Источник: ESPN

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2018

    ItalianFootball 1 минуту назад

    Вот неужели прям Эриксен ? Респект, конечно, товарищу за такое возвращение, но не популизм ли это и красивая история - Он почти умер, выжил и стал одним из лучших ?

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