Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
Тест: помните ли вы легендарные мячи?
2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

Идея проведения Кубка РПЛ принадлежит «Динамо»

Бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал на ютуб-канале «Футбольный Биги», кто конкретно занимается разработкой Кубка РПЛ. Проект ведет «Динамо».

Вопрос с проведением Кубка лиги должен решиться в июле.

  • Планируется, что игры Кубка лиги будут проводиться в дни еврокубков.
  • Россия от европейского футбола отстранена.
  • «Динамо» 29 мая сыграет в финале Кубка России против «Спартака».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Дюков: «Давайте больше оптимизма. Чему сейчас радоваться? Финалу Кубка России «Спартак» – «Динамо» 2
Шварц – фаворит на пост тренера «Герты». О его назначении могут объявить в ближайшее время 7
Болельщик «Динамо», выбежавший на поле, компенсировал штраф клубу 1
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:12
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11