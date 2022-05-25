Идея проведения Кубка РПЛ принадлежит «Динамо»

Бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал на ютуб-канале «Футбольный Биги», кто конкретно занимается разработкой Кубка РПЛ. Проект ведет «Динамо».
Вопрос с проведением Кубка лиги должен решиться в июле.
- Планируется, что игры Кубка лиги будут проводиться в дни еврокубков.
- Россия от европейского футбола отстранена.
- «Динамо» 29 мая сыграет в финале Кубка России против «Спартака».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: Бомбардир.ру