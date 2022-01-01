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В Кубке РПЛ будет групповой этап («Спорт-Экспресс»)

Стали известны новые подробности формата Кубка РПЛ, который может появиться в следующем сезоне.

Новый турнир будет включать групповой этап, подразумевающий, что команды разобьют на четыре квартета.

Что касается дальнейшей схемы розыгрыша, то есть два варианта: привычный плей-офф или double elimination, когда аутсайдеры групп не вылетают, а играют между собой.

Окончательное решение по формату Кубка лиги зависит от ключевых спонсоров.

Сообщалось, что РФС поручил до 15 июля доработать финансовую модель турнира.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10239

    Alekxei Z. 1 час назад

    Ну если официально во время проведения ЧМ играть нельзя , то и незачем ничего выдумывать. Играйте в плей-офф по два матча, честнее будет . Только и всего.

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