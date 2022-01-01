В Кубке РПЛ будет групповой этап («Спорт-Экспресс»)

Ну если официально во время проведения ЧМ играть нельзя , то и незачем ничего выдумывать. Играйте в плей-офф по два матча, честнее будет . Только и всего.
Стали известны новые подробности формата Кубка РПЛ, который может появиться в следующем сезоне.
Новый турнир будет включать групповой этап, подразумевающий, что команды разобьют на четыре квартета.
Что касается дальнейшей схемы розыгрыша, то есть два варианта: привычный плей-офф или double elimination, когда аутсайдеры групп не вылетают, а играют между собой.
Окончательное решение по формату Кубка лиги зависит от ключевых спонсоров.
Сообщалось, что РФС поручил до 15 июля доработать финансовую модель турнира.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?