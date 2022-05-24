39-летний Рибери проехался на детском велосипеде, празднуя сохранение прописки «Салернитаны» в Серии А

«Салернитана» осталась в Серии А на следующий сезон.

Команда проиграла лишь в одном матче чемпионата из восьми последних и финишировала в одном очке от зоны вылета.

39-летний игрок «Салернитаны» Франк Рибери проехался по улицам города на детском велосипеде и спел местную народную песню, празднуя сохранение прописки в Серии А. Одет он был в куртку Versace.

В феврале Рибери получил травму головы в результате ДТП.

Француз близок к завершению карьеры.

Его статистика в этом сезоне Серии А: 23 матча, 3 ассиста.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?