39-летний Рибери проехался на детском велосипеде, празднуя сохранение прописки «Салернитаны» в Серии А

«Салернитана» осталась в Серии А на следующий сезон.
Команда проиграла лишь в одном матче чемпионата из восьми последних и финишировала в одном очке от зоны вылета.
39-летний игрок «Салернитаны» Франк Рибери проехался по улицам города на детском велосипеде и спел местную народную песню, празднуя сохранение прописки в Серии А. Одет он был в куртку Versace.
- В феврале Рибери получил травму головы в результате ДТП.
- Француз близок к завершению карьеры.
- Его статистика в этом сезоне Серии А: 23 матча, 3 ассиста.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Бомбардир»