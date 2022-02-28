Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    2 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Рибери получил травму головы в результате ДТП

    Вингер «Салернитаны» Франк Рибери стал участником дорожно-транспортного происшествия.

    38-летний футболист во время аварии находился на месте пассажира.

    У француза диагностирована легкая травма головы. В качестве меры предосторожности ему прописали покой в течение нескольких дней.

    • В этом сезоне Рибери сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «Салернитаной» истекает 30 июня.

    Рибери хочет завершить карьеру в 38 лет

    Президент «Сеары»: «Мне предложили подписать Рибери. Я даже не знал, что он до сих пор играет»

    Хенесс: «В 2010-м «Бавария» почти продала Рибери в «Реал». Его жена сказала: «Франк, мы остаемся в Мюнхене»

    Источник: сайт «Салернитаны»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.02.2022 23:59
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94464
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68892
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11