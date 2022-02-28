Рибери получил травму головы в результате ДТП

Вингер «Салернитаны» Франк Рибери стал участником дорожно-транспортного происшествия.

38-летний футболист во время аварии находился на месте пассажира.

У француза диагностирована легкая травма головы. В качестве меры предосторожности ему прописали покой в течение нескольких дней.

В этом сезоне Рибери сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его контракт с «Салернитаной» истекает 30 июня.

Рибери хочет завершить карьеру в 38 лет

Президент «Сеары»: «Мне предложили подписать Рибери. Я даже не знал, что он до сих пор играет»

Хенесс: «В 2010-м «Бавария» почти продала Рибери в «Реал». Его жена сказала: «Франк, мы остаемся в Мюнхене»