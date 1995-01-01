Рибери хочет завершить карьеру в 38 лет

Вингер Франк Рибери хочет уйти из «Салернитаны», сообщает Il Mattino.

По информации источника, 38-летний француз в ближайшее время может объявить о завершении карьеры.

Француз стал игроком «Салернитаны» в сентябре.

В текущем сезоне он сделал 2 ассиста в 13 матчах.

Контракт Рибери с клубом истекает 30 июня.

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