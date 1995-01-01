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    Рибери хочет завершить карьеру в 38 лет

    Вингер Франк Рибери хочет уйти из «Салернитаны», сообщает Il Mattino.

    По информации источника, 38-летний француз в ближайшее время может объявить о завершении карьеры.

    • Француз стал игроком «Салернитаны» в сентябре.
    • В текущем сезоне он сделал 2 ассиста в 13 матчах.
    • Контракт Рибери с клубом истекает 30 июня.

    ЦСКА отдал Бохинена в аренду «Салернитане» с правом выкупа

    «Салернитана» арендует Бохинена у ЦСКА за 350 тысяч. Опция выкупа – 3,5 миллиона (Metaratings)

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    Источник: Il Mattino

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +430

      Беспонтий 1 час назад

      Scarface был и есть бесподобен
      жаль
      может всё таки в химки
      тупая шутка
      просто жаль

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