Рибери хочет завершить карьеру в 38 лет

Scarface был и есть бесподобен
жаль
может всё таки в химки
тупая шутка
просто жаль
Вингер Франк Рибери хочет уйти из «Салернитаны», сообщает Il Mattino.
По информации источника, 38-летний француз в ближайшее время может объявить о завершении карьеры.
- Француз стал игроком «Салернитаны» в сентябре.
- В текущем сезоне он сделал 2 ассиста в 13 матчах.
- Контракт Рибери с клубом истекает 30 июня.
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